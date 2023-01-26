ارتفاع حصيلة قتلى الاقتحام الإسرائيلي لجنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الاقتحام الإسرائيلي لجنين في شمال الضفة الغربية المحتلة إلى ثمانية فلسطينيين بينهم امرأة مسنة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى «ثمانية شهداء بينهم سيدة مسنة منذ صباح اليوم». وقال مراسلو ومصورو الوكالة إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مخيم جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما إدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان. وعرف من القتلى، الشاب صائب عصام محمود ازريقي 24 عاما، وعز الدين ياسين صلاحات 26 عاما.

إصابة 16 شابا برصاص إسرائيلي

وكشفت الوكالة عن إصابة أكثر من 16 شابا برصاص الجيش الإسرائيلي، نقلوا إلى مستشفيات جنين الحكومي، وابن سينا، بينهم طفل، وتركزت الإصابات في الصدر، والكتف، والبطن، والقدم.

وهدمت القوات الإسرائيلية نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، فيما انطلقت مسيرة من أمام مسستشفى جنين الحكومي، تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية في شوارع جنين.

وأصيب عشرات المرضى في مسشتفى جنين الحكومي، بينهم أطفال، بالاختناق جراء اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل المستشفى. وقالت وزارة الصحة إن «قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر على مستشفى جنين الحكومي، ما أدى لإصابة عشرات المرضى بالاختناق».