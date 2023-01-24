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السيسي يزور الهند ومودي ينشر ترحيبا خاصا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 10:06 مساء
السيسي يزور الهند ومودي ينشر ترحيبا خاصا
صورة مركبة: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي (يسار)
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بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الهند هي الثالثة من نوعها، حظيت بترحيب خاص من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وأفاد بيان للرئاسة المصرية بأن زيارة السيسي تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند العام 1950.

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وتتزامن زيارة الرئيس المصري للهند مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند؛ حيث يخطط السيسي للقاء عدد من المسؤولين فى الهند، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ورئيسة البلاد، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين.

ونشر «مودي» عبر حسابه في «تويتر» ترحيبًا خاصًا بالسيسي نصه: «مرحبًا بك ترحيبًا حارًا في الهند، الرئيس عبدالفتاح السيسي.. زيارتك التاريخية للهند كضيف رئيسي لاحتفالاتنا بيوم الجمهورية هي مسألة سعادة هائلة لجميع الهنود…أتطلع إلى مناقشاتنا غدًا».

في المقابل، رد السيسي التحية على رئيس وزراء الهند، بقوله: ‏‎«سعيد جدًا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة في الاحتفالات بيوم الجمهورية كضيف رئيسي، الأمر الذي يجعلنا أكثر تصميمًا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتميز بيننا.. أتطلع إلى اجتماعات ومناقشات مثمرة مع صديقي العزيز مودى»، بحسب بيان نشره الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي على «فيسبوك».

وزار السيسي نيودلهي مرتين؛ الأولى في أكتوبر 2015، والثانية في سبتمبر 2016، لكن هذه الزيارة تأتي في سياق أول دعوة لرئيس مصري للمشاركة كضيف رئيسي في عيد الجمهورية الهندية.

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