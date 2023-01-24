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واشنطن تعاقب شركة صرافة لبنانية بسبب صلات مزعومة مع «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 08:50 مساء
واشنطن تعاقب شركة صرافة لبنانية بسبب صلات مزعومة مع «حزب الله»
راية حزب الله اللبناني. (الإنترنت)
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 قالت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء إنها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلد وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مزعومة مع «حزب الله».

وذكرت الوزارة أن مقلد يعمل مستشارا ماليا لحزب الله المدعوم من إيران والذي يخضع أيضا لعقوبات أميركية، وقام بمعاملات مالية نيابة عن الحزب أدت إلى تربحه مئات الآلاف من الدولارات، بحسب «رويترز».

إجراءات ضد صاحب شركة صرافة فاسد
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب بريان إي نيلسون «تتخذ وزارة الخزانة اليوم إجراءات ضد صاحب شركة صرافة فاسد تدعم معاملاته المالية حزب الله ومصالحه وتمكن له على حساب شعب لبنان واقتصاده».

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وجاء في بيان للوزارة أن شركة مقلد «سي.تي.إي.إكس» مرخصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي. ولم يرد مقلد ولا المكتب الإعلامي لحزب الله ولا مصرف لبنان على طلبات رويترز للتعليق حتى الآن. كما فرضت الوزارة عقوبات على نجلي مقلد قائلة إنهما متورطان في نفس المعاملات المالية.

صلات مالية بحزب الله
ويظهر مقلد بانتظام على القنوات التلفزيونية اللبنانية بصفته خبيرا ماليا ولديه أكثر من 50 ألف متابع على تويتر، مما يجعله واحدا من الشخصيات العامة التي تدرج ، في إجراء نادر، على لائحة العقوبات الأميركية بسبب صلات مالية بحزب الله.

وأسس الحرس الثوري الإيراني حزب الله العام 1982 وصنفته الولايات المتحدة ودول غربية أخرى «منظمة إرهابية»، وهو فصيل سياسي قوي مدجج بالسلاح. وتفرض وزارة الخزانة بانتظام عقوبات على أشخاص تزعم أنهم أعضاء شبكات حزب الله المالية، وكان أحدث تلك العقوبات في ديسمبر.

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