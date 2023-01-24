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تشييع جثمان سامي شرف «خزانة أسرار » الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 07:36 مساء
تشييع جثمان سامي شرف «خزانة أسرار » الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر
صورة تذكارية تجمع سامي والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وهما يتصافحان. (الإنترنت)
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شيِّعت اليوم الثلاثاء، جنازة الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية المصرية وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر،سامي شرف، وذلك بعد رحيله، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وتوفى سامي شرف، أمس الإثنين، بعد فترة معاناة مع المرض استمرت عدة أشهر، حيث ولد في حي مصر الجديدة بالقاهرة العام 1929 وهو الطفل الرابع من بين ستة أطفال لعائلة مصرية من الطبقة المتوسطة.
 
السيرة الذاتية لشرف
والده الدكتور محمد عبدالعزيز شرف من مواليد محافظة بني سويف (1889 – 1953) كان طبيبًا حاصلاً على شهادة الدكتوراه فى الجراحة العامة من جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة وعمل مفتشًا بوزارة الصحة في عدد من محافظات مصر من بينها محافظة بنى سويف.

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تلقى شرف تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة، ثم التحق بالكلية الحربية العام 1946 تخرج فيها 1 فبراير 1949، وجرى تعيينه فى سلاح المدفعية برتبة الملازم، بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.
 
إنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات
وعندما سافر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للمشاركة في مؤتمر باندونج استدعاه وكلفه بإنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات وعينه سكرتيرًا للرئيس للمعلومات.
 
استمر في هذا العمل وحصل على درجة مدير عام ثم وكيل ثم نائب وزير فوزير، قبل وفاة جمال عبدالناصر جرى تعيينه وزيرًا للدولة ثم وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية فى أبريل 1970.

كان سامي شرف من بين رموز حكم الرئيس عبدالناصر الذين جرى اعتقالهم في أحداث 13 مايو العام 1971، وبقي في السجن نحو 10 سنوات، حتى صدر قرار الإفراج عنه هو وزملاؤه من دون أوامر.

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