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النيابة العامة التمييزية ترفض قرارات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 01:39 مساء
النيابة العامة التمييزية ترفض قرارات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت
تسبب تخمر الحبوب إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في اندلاع حرائق داخل إهراءات مرفأ بيروت التي تضررت بشدة جراء انفجار. (أ ف ب)
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رفضت النيابة العامة التمييزية الثلاثاء، كافة القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، منذ إعلانه الاثنين استئناف التحقيقات المجمدة منذ أكثر من عام جراء دعاوى رفعها مدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة «فرانس برس».

ووجه النائب العام التمييزي غسان عويدات، وهو واحد من ثمانية أشخاص آخرين ادعى عليهم المحقق العدلي طارق بيطار الإثنين، كتاباً جاء فيه «نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون، ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم»، وفق «فرانس برس».

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