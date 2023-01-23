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وفاة سامي شرف سكرتير الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 10:27 مساء
وفاة سامي شرف سكرتير الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر
سامي شرف الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات (أرشيفية: الإنترنت)
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توفي مساء اليوم الإثنين سامي شرف الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، ومدير مكتبه، عن عمر ناهز 93 عامًا بعد صراع مع المرض، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأفادت الوكالة بأن سامي شرف لفظ أنفاسه الأخيرة بأحد مستشفيات القاهرة، بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر.

ولد سامي شرف في عام 1929 بحي مصر الجديدة بالقاهرة، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة، ثم التحق بعدها بالكلية الحربية عام 1946، وتخرج فيها في فبراير عام 1949، قبل تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم، وبعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.

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ومنذ بداية عمله كضابط مخابرات بعد الثورة وهو يعمل مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعندما كان عبدالناصر مسافرًا للمشاركة في مؤتمر باندونج استدعاه وكلفه بإنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات وعينه سكرتيرا للرئيس للمعلومات.

واستمر في هذا العمل وحصل على درجة مدير عام، ثم وكيل، ثم نائب وزير فوزير، قبل وفاة جمال عبدالناصر تم تعيينه وزيراً للدولة، ثم وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية وذلك في شهر أبريل عام 1970.

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