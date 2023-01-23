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«رايتس ووتش»: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تهدد بجعل الضفة الغربية «غزة أخرى»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 06:05 مساء
«رايتس ووتش»: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تهدد بجعل الضفة الغربية «غزة أخرى»
قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول منع تظاهرات فلسطينية. (الإنترنت)
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حذّرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» الإثنين من أنّ الإجراءات التي فرضتها إسرائيل أخيراً على دخول الأجانب إلى الضفّة الغربية تهدّد بجعل هذه الأراضي الفلسطينية المحتلّة «غزة أخرى» إذ إنّها تفاقم فصل الفلسطينيين عن أقربائهم وعن المجتمع المدني الدولي.

وقوبلت هذه الإجراءات بإدانات من جانب كل من الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة. من جهتها، يقول الاحتلال الإسرائيلي إنّ هذه الإجراءات التي دخلت حيّز التنفيذ في أكتوبر الماضي تهدف إلى توضيح الآليات التي تنظّم الدخول إلى الضفة الغربية والتي تختلف عن تلك المعتمدة للدخول إلى إسرائيل، بحسب «فرانس برس».

فترة تجريبية مدّتها عامان
وبموجب الإجراءات الجديدة أصبحت وثيقة دخول الضفة الغربية تتكوّن من 61 صفحة بدلاً من ثلاث صفحات. وستنفّذ هذه الإجراءات لفترة تجريبية مدّتها عامان.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان إنّ «هذه الإجراءات قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلاً قيوداً صارمة على التنقّل تفرضها إسرائيل، في سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب، وغيرهم».

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وأضافت المنظّمة الحقوقية «لطالما صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية». وأعربت المنظّمة عن أسفها لأنّ «التعليمات الجديدة تقنن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشدّدها».

 تشتيت العائلات بقسوة
ونقل البيان عن إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، قوله إنّه «لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهّلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلّين، أو تشتيت العائلات بقسوة».

وأضاف «تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتّخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة، حيث يعيش 2 مليون فلسطيني فعلياً في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاماً».

واعتبر غولدستين أنّ «هذه السياسة صُمّمت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي».

حصار جوي وبري وبحري على قطاع غزة
ويخضع قطاع غزة لحصار جوي وبري وبحري مشدّد تفرضه إسرائيل منذ 2007 بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع. ومن بين الإجراءات الجديدة الأكثر إثارة للجدل تلك المتعلّقة بتنظيم دخول الأجانب إلى الضفة الغربية للانضمام إلى أزواجهم الفلسطينيين.

وبموجب القواعد الجديدة يمكن للدولة العبرية أن ترفض طلبات لمّ شمل هذه العائلات إذا رأت أنّها تنتهك «سياسة المستوى السياسي». وطالبت هيومن رايتس ووتش كلاً من الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لتسهيل هذه الإجراءات.  

وحذّرت المنظّمة الحقوقية من أنّ «قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يشكّل جريمتين ضد الإنسانية متمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد».

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