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لأول مرة منذ 17 عاما.. رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 يناير 2023, 04:08 مساء
لأول مرة منذ 17 عاما.. رئيس أركان الجيش الجزائري في زيارة رسمية إلى فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، في مطار الجزائر في 27 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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يبدأ رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى فرنسا بدعوة من نظيره الفرنسي تييري بوركار، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان.

وأكد البيان أنّ «الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والجيوش الفرنسية، وستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتحمل الزيارة دلالة رمزية، إذ إنها الأولى لقائد جيش جزائري إلى فرنسا منذ نحو 17 عامًا، إذ تعود آخر زيارة لرئيس أركان جزائري إلى فرنسا للراحل أحمد قايد صالح في مايو 2006.

آمال بمواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة
والتقى بوركار نظيره الجزائري يومي 25 و26 أغسطس 2022 خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، وناقش حينها الجنرالان الوضع الأمني في منطقة الساحل وتعزيز التعاون بين الجيشين الجزائري والفرنسي.

- الرئيس الجزائري يجري «زيارة دولة» لفرنسا في مايو المقبل

وتأتي زيارة شنقريحة إلى فرنسا قبل زيارة دولة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس في مايو المقبل. ويأمل ماكرون في هذه المناسبة بمواصلة العمل على الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

وأعادت زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة مرتبطة بتعليقات أدلى بها في أكتوبر 2021.

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