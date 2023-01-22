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الجيش اللبناني: مقتل وإصابة عدد من المطلوبين في مداهمة بالبقاع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 03:19 مساء
الجيش اللبناني: مقتل وإصابة عدد من المطلوبين في مداهمة بالبقاع
جنود لبنانوين في الضاحية الجنوبية لبيروت بتاريخ 14 أكتوبر 2021. (أ ف ب)
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى بين صفوف مطلوبين خلال عمليات دهم في البقاع شرق البلاد.

وقال الجيش اللبناني، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم، إن «قوة من الجيش تنفذ عمليات دهم في بلدة الكنيسة- البقاع، وتعرضت لإطلاق نار فردّت بالمثل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين المطلوبين»، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات بين العسكريين، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- الجيش اللبناني ينقذ 200 مهاجر بعد غرق قاربهم

وفي أواخر العام الماضي، قال الجيش اللبناني على «تويتر» إن القوات البحرية نفذت عمليات إنقاذ، بعد غرق قارب يقل نحو 200 شخص يسعون للهجرة.

وذكر التلفزيون الحكومي حينها على «تويتر» أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القارب كان يقل أشخاصا من لبنان وسورية والأراضي الفلسطينية، حسب «رويترز».

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