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الحشد الشعبي يطلق عملية أمنيّة لملاحقة فلول داعش في ديالى العراقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 يناير 2023, 01:14 مساء
الحشد الشعبي يطلق عملية أمنيّة لملاحقة فلول داعش في ديالى العراقية
عرض لـ«ميليشيا الحشد الشعبي» بالعراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، والسيطرة على طرق تسللهم في ديالى (57 كيلومترا شمال شرق بغداد).

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن العملية انطلقت من محورين لتفتيش الغابات والبساتين المجاورة لحافة نهر ديالى الشمالية، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

«العملية الأمنية تستهدف السيطرة على طرق تسلل العناصر الإرهابية»
وأشار إلى أن «العملية الأمنية تستهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي، والسيطرة على طرق تسلل العناصر الإرهابية حفاظا على استقرار وأمن المواطنين ضمن المسؤولية».

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جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن إطلاق عملية أمنية مشتركة، لملاحقة فلول تنظيم «داعش»، جنوب مدينة الموصل في البلاد.

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