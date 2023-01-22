سماع دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط

وقع انفجار في منطقة هامارويني في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية.

وأشارت تقارير أولية إلى أن انفجارا وقع بالقرب من مقر إدارة بينادير الإقليمي، وهو بمثابة منطقة محصنة بالعاصمة، حسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- مقتل 7 جنود صوماليين بهجوم لحركة الشباب

وكانت مصادر حكومية صومالية قد ذكرت، أمس الأول الجمعة، أن ما لا يقل عن سبعة جنود صوماليين وما يقرب من 100 مقاتل من حركة الشباب المسلحة، لقوا حتفهم في هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة جالجودود وسط الصومال.

هجمات مسلحة وأعمال عنف

وتعاني الصومال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة، جراء الهجمات المسلحة وأعمال العنف، لا سيما من قبل حركة الشباب، منذ أعوام.

لكن الحكومة تشن منذ عدة أشهر هجمات عسكرية ضد حركة الشباب، فيما تمكنت من استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من وسط الصومال.