«استشهاد» فلسطيني برصاص إسرائيلي في مزرعة بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد» فلسطيني اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزرعة قرب قرية كفر نعمة شمال غرب رام الله».

ونقلت وكالة فرانس برس عن جيش الاحتلال قوله إن فلسطينيا «حاول مهاجمة» مدنيا إسرائيليا «بسكين» في مزرعة سدي إفراييم شمال غرب رام الله،

وشاهد مصور وكالة «فرانس برس» قوات الاحتلال الإسرائيلية تمنع سيارة إسعاف فلسطينية من الوصول إلى المكان.

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وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى «استشهاد المواطن طارق عودة يوسف معالي (42 عاما) بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بجبل الريسان شمال غرب رام الله» قرب قرية كفر نعمة.

مستوطنة عشوائية

وتفيد منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن المزرعة معروفة بأنها مستوطنة عشوائية لا تعترف بها إسرائيل. والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين بين مدنيين وأعضاء في تنظيمات مسلّحة، الذين قتلوا منذ بداية السنة برصاص إسرائيلي، في الضفة الغربية، إلى 18. فيما قتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة العام الماضي.