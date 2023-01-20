لبنان: اعتصام مفتوح لنائبين في البرلمان حتى انتخاب رئيس

القاهرة - بوابة الوسط

ينفّذ نائبان معارضان اعتصاما مفتوحا منذ ظهر أمس الخميس داخل قاعة مجلس النواب اللبناني، في خطوة غير مسبوقة لحضّ البرلمان على عقد جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت تتعمّق أزمة البلاد الاقتصادية والسياسية.



ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان الخميس للمرة الحادية عشرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصا أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح، وفق وكالة «فرانس برس». وأمضى النائبان ملحم خلف ونجاة عون ليلة الخميس الجمعة في القاعة العامة لمجلس النواب.



وقالت عون، وهي أكاديمية وخبيرة بيئية، في شريط مصور من قاعة البرلمان صباح الجمعة «نمنا الليلة هنا.. نعتقد أنه نهار جديد وأمل جديد» للبنان. فيما أكد خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت والحقوقي المخضرم، لوكالة «فرانس برس»: «نحن باقون في القاعة العامة لمجلس النواب، وندعو النواب إلى القيام بمسؤولياتهم وصولا إلى انتخاب رئيس». وأضاف «ممارستنا لهذا الحق الدستوري محاولة للدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة المسؤولة عن الشعب» الذي يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.



ولم يغادر النائبان المنضويان في كتلة معارضة انبثقت من حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها لبنان ضد الطبقة السياسية في خريف 2019، قاعة البرلمان إثر انتهاء جلسة كانت مخصصة ظهر الخميس لانتخاب رئيس للبلاد. واعتبر خلف في رسالة إلى اللبنانيين الخميس أنّ انتخاب «الرئيس الإنقاذي أضحى أمرا ملحّا أكثر من أي وقت لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية وانطلاق قطار الإنقاذ». وأكد بقاءه داخل البرلمان «دفعا لانتخاب رئيس للجمهورية بدورات متتالية من دون انقطاع». ومنذ انتهاء الجلسة، لم يُسمح للصحفيين بالدخول إلى البرلمان.

اعتصام النائبين يعكس إحباطهما

ومنذ مساء الخميس قصد نواب متضامنون مع خلف وعون القاعة العامة لمجلس النواب. ونشر بعضهم صورا ومقاطع فيديو تظهر انقطاع الكهرباء ليلا داخل القاعة واعتمادهم على أضواء الهواتف الخلوية للإنارة وإجراء مقابلات صحفية. وقال النائب فراس حمدان في مقطع مصور من البرلمان على ضوء الهاتف الخلوي «نحن في مجلس النواب شأننا شأن كل اللبنانيين في العتمة لأن البلد وصل اليوم إلى الحضيض والانهيار».



وتجمع عشرات الناشطين بعد ظهر اليوم الجمعة في محيط البرلمان وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، على ما أفاد مصوّر في وكالة «فرانس برس»، بعد دعوات تم تداولها على مواقع التواصل الخميس دعت إلى اعتصام من أجل «وقف مسرحية التعطيل ودرء خطر الانهيار الشامل».



وليس هناك من مرشح معلن حتى الآن للانتخابات إلا النائب ميشال معوض الذي يحظى بتأييد جزء من النواب المعارضين لحزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة في لبنان. لكنهم لا يتمتعون بالأكثرية المطلوبة لإيصاله. وينادي حزب الله برئيس توافقي، لكن خصومه يتهمونه بعرقلة العملية الانتخابية من أجل إيصال مرشحه غير المعلن من جانبه، وهو النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.



في 2016، وصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بدعم واضح من حزب الله، وبعد شغور استمر سنتين ونصفا، واستنادا إلى تسوية سياسية بين الحزب وخصومه. ويقول الباحث في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط مايكل يونغ لفرانس برس إن اعتصام النائبين «يعكس إحباطهما»، لكنّ في الوقت ذاته لا تأثير له على الجمود السياسي القائم.