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مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 04:57 مساء
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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رفض الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، اليوم الجمعة، التعقيب علي تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر، واصفا هذه التصريحات بأنها «عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة»، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ماذا قال نصرالله عن مصر؟
وفي وقت سابق، دعا نصر الله إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصرـ الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، متسائلا: «هل لبنان أهم لأميركا منها؟».

وأضاف نصر الله: «دول محور المقاومة تعاني لأنّها ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية.. ماذا عن الدول التي تسير في ركب واشنطن؟». وأضاف: «الولايات المتحدة لا تريد دولة قوية في المنطقة بل تريد أن يبقى شعوبها يركضون وراء رغيف الخبز».

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