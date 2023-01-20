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السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 01:28 مساء
السعودية: لا تطبيع مع «إسرائيل» إلا بعد قيام دولة فلسطينية
علم السعودية يرفرف خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر، في 26 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده لن تتجه للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي من دون إقامة دولة فلسطينية.

وأوضح فرحان، في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عبر حسابها على تويتر، «التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة»، بحسب وكالة فرانس برس».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التقى الخميس مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، وأجرى معه محادثات تركّزت على البرنامج النووي الإيراني، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق بيان صادر عن مكتبه.

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كذلك، ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق «اتفاقات ابراهام»، في إشارة إلى اتفاقات التطبيع التي جرت في العام 2020 بين الاحتلال ودول عربية و«توسيع دائرة السلام مع التركيز على المملكة العربية السعودية».

وتطرق ساليفان إلى موضوع لا تتفق فيه الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة مع إدارة بايدن، وقال المسؤول الأميركي إنه يعارض السياسات التي تهدد «قابلية حياة» دولة فلسطينية في المستقبل، بحسب بيان أميركي.

ووقع الاحتلال في 2020 اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب ثم السودان في يناير 2021.

مخالفة الإجماع العربي
واعتبر الفلسطينيون جميع هذه الاتفاقات «طعنة في الظهر»، إذ خالفت الإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أساسا لأي سلام مع الاحتلال.

وتسعى إسرائيل إلى توسيع دائرة الاتفاقات التي حصلت برعاية أميركية، لتشمل السعودية، التي لا تعترف بكيان الاحتلال.

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