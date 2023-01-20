  • Alwasat News
Atwasat

الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 09:16 صباحا
الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة
مروحية تشارك في مناورات «الأسد المتأهب» في القويرة قرب العقبة (290 كلم جنوب عمان) في 19 يونيو 2013. (أ ف ب)
alwasat radio

وقعت الأردن والولايات المتحدة الأميركية، في قيادة سلاح الجو الملكي الأردني، الخميس، اتفاقية تعديل شراء طائرات «إف -16»، والتي تتضمن تسليم عمان 12 منها بالمرحلة الأولى.

وقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، قائد سلاح الجو الملكي، العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، ومن الجانب الأمريكي نائب السفير في عمّان روهيت نيبال، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العميد الركن عبدالله الشديفات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري
ووفق الوكالة، تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأميركي، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

- بدء مناورات «الأسد المتأهب» في الأردن بمشاركة قوات من 27 دولة

ويرتبط الأردن بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، إذ زار العاهل الأردني الولايات المتحدة مرتين خلال ولاية الرئيس جو بايدن في يوليو عام ومايو العام 2022، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي

بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني

بطولة أستراليا المفتوحة: أنس جابر تودع المنافسات من الدور الثاني
كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»

كيم كارداشيان تشتري قلادة الأميرة ديانا «عطالله»
ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي

ديربي بنغازي.. قمة مرتقبة بين سلة النصر والأهلي بنغازي
يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو

يوفنتوس يتجه للإبقاء على أليغري.. ويحلم بعودة ديل بييرو
بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» في موعده

بعد الأحداث التي جرت أمام الملعب.. الاتحاد العراقي يعلن إقامة نهائي «خليجي 25» ...
«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي

«حداء الإبل» موروث سعودي أدرج على لائحة «يونسكو» للتراث الثقافي
بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)

بوتين يطلع على سيارة «NEVA» الكهربائية الجديدة (فيديو)
كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»

كييف تدعو حلفاءها الغربيين إلى تزويدها بدبابات «ليوبارد»
رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستقيل من منصبها الشهر المقبل
باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي

باستضافة سعودية.. إنتر بطلا لكأس السوبر الإيطالي على حساب إي سي
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال

بالصور.. رباعا ليبيا يتوجان بـ15 قلادة في البطولة العربية لرفع الأثقال
ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

ممفيس ديباي يعوض جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد
«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟

«تحقيقات»: الغلاء يضرب العقارات.. ما هي الأسباب؟
«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت

«هذا المساء»: عقيلة والمشري: لعبة الاتفاق والاختلاف.. وكسب الوقت
نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز

نهائي خليجي 25: العراق وعمان لقاء يتجدد ولا بد من فائز
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا

السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ما هي محطات التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي؟
ما هي محطات التحقيق الأوروبي مع حاكم مصرف لبنان المركزي؟
لافروف: العلاقات مع العالم العربي في تحسن
لافروف: العلاقات مع العالم العربي في تحسن
سفيرة السعودية من «دافوس»: تحالف الرياض وواشنطن مهم للأمن العالمي
سفيرة السعودية من «دافوس»: تحالف الرياض وواشنطن مهم للأمن العالمي
وفد من بعثات الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية يزور المسجد الأقصى
وفد من بعثات الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية يزور المسجد الأقصى
إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس
إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على أعداد الحجيج أو العمر
السعودية تعلن عودة الحج العام الجاري دون قيود أو شروط على ......
المزيد
الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة
الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة...
البرلمان الألماني يقر بارتكاب «داعش» «إبادة جماعية» بحق الأيزيديين
البرلمان الألماني يقر بارتكاب «داعش» «إبادة جماعية» بحق ......
إعادة 142 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى العراق
إعادة 142 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري إلى العراق...
إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس
إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس...
وفد من بعثات الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية يزور المسجد الأقصى
وفد من بعثات الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية يزور المسجد الأقصى...
المزيد