الأردن يوقع اتفاقية لشراء طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الأردن والولايات المتحدة الأميركية، في قيادة سلاح الجو الملكي الأردني، الخميس، اتفاقية تعديل شراء طائرات «إف -16»، والتي تتضمن تسليم عمان 12 منها بالمرحلة الأولى.

وقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، قائد سلاح الجو الملكي، العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، ومن الجانب الأمريكي نائب السفير في عمّان روهيت نيبال، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العميد الركن عبدالله الشديفات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري

ووفق الوكالة، تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأميركي، إضافة إلى تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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ويرتبط الأردن بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، إذ زار العاهل الأردني الولايات المتحدة مرتين خلال ولاية الرئيس جو بايدن في يوليو عام ومايو العام 2022، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».