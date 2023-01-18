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إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 06:54 مساء
إيطاليا مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس
وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي (على يمين الصورة) يستقبل نظيره الايطالي أنطونيو تاجاني (يسار الصورة). (أ ف ب)
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أكد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء اثر اجتماع مع الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس لكنها تدعو أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وقال الوزير الايطالي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بموقع فيسبوك إن إيطاليا تريد التعاون مع تونس «لتقليص الهجرة غير القانونية وتعزيز الهجرة القانونية». وأضاف «تونس، مثل إيطاليا، دولتان تعانيان من الهجرة غير القانونية»، بحسب «فرانس برس».

 إيطاليا تستقبل أكثر من 32 ألف مهاجر
وأجرى وزير الخارجية الإيطالي، الذي يرافقه وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في زيارته إلى تونس، محادثات مع الرئيس قيس سعيّد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأوضح وزير الداخلية الايطالي في مقطع الفيديو أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين من تونس. وتفيد الأرقام  الرسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

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وتابع أن «تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير القانونية. فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا» ممن هم من دول جنوب الصحراء الكبرى. وأكد الوزيران الإيطاليان على ضرورة تبني «مقاربة شاملة» وليس «أمنية بشكل حصري». وأوضح تاياني أنه يجب أن «نفهم لماذا يقرر الآلاف مغادرة بلدهم الأصلي».

روما وتونس تريدان «تبادل الاستراتيجيات»
كما أعلن تاياني أن روما وتونس تريدان «تبادل الاستراتيجيات» و «إيجاد حلول جيدة»، لأن من الضروري «مكافحة الإرهاب والفقر والمرض وتغير المناخ معا». وتابع الوزير«يجب أن نعمل للسماح للشباب الأفارقة رأن يحلموا في وطنهم، يجب أن يكون حلمهم، أن نبقى في بلدنا». ومن أجل ذلك، من الضروري «زيادة الاستثمارات في أفريقيا».

وقال إن إيطاليا من جهتها «مستعدة أيضا لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة». ويمر ذلك عبر إبرام اتفاقيات «للحصول على عمّال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج» وتقليل عدد الذين «يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجوراً زهيدة».

 كما تطرق وزير الخارجية الايطالي  إلى العلاقات الاقتصادية التاريخية مع تونس وأعلن عن التنظيم المرتقب لمنتدى أعمال «لزيادة تعزيز وجود الشركات الإيطالية».

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