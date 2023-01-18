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لافروف: العلاقات مع العالم العربي في تحسن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 12:39 مساء
لافروف: العلاقات مع العالم العربي في تحسن
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو، 18 يناير 2023. (رويترز)
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تعكف على تحسين علاقاتها مع العالم العربي في أعقاب فرض عقوبات غربية كاسحة عليها بسبب أوكرانيا، وفق وكالة «رويترز».

موسكو تتفهم مخاوف تركيا
من جهة أخرى، أشار لافروف في مؤتمر صحفي إلى أن موسكو تتفهم مخاوف تركيا إزاء من تعتبرهم أنقرة مقاتلين أكرادًا خطرين في سورية. وأجرى مسؤولون دفاعيون من تركيا وسورية وروسيا محادثات نهاية العام الماضي، في محاولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من الحرب السورية.

وروسيا داعم رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد، بينما تساند تركيا من يقاتلونه في الحرب الأهلية.

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