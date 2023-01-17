  • Alwasat News
Atwasat

تفاصيل القمة الثلاثية «المصرية-الأردنية-الفلسطينية» في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 09:13 مساء
تفاصيل القمة الثلاثية «المصرية-الأردنية-الفلسطينية» في القاهرة
قمة ثلاثية في القاهرة. (الإنترنت)
alwasat radio

عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قمة ثلاثية في القاهرة، الثلاثاء، جمعت ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

أكد القادة خلال اجتماعهم ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وبحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية فإن «السيسي والملك عبدالله الثاني أكدا دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة».

حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين
وشدد القادة على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

- مسؤولون فلسطينيون: تصويت الأمم المتحدة بخصوص الاحتلال الإسرائيلي «انتصار»
-  40 دولة تحض «إسرائيل» على رفع إجراءاتها «العقابية» ضد السلطة الفلسطينية

كما أكدوا «ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها».

الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس
وشدد الزعماء الثلاثة على «ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/ القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه. كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية».

 توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام
ودعا القادة إلى «ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، وعلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة».

وأشاد الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس «بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددًا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع». وشددوا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي المهم الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية
واتفق القادة على «استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية- الأردنية- الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقًا للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي

شاهد .. الهدف الأول للمنتخب الليبي
لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا

لندن تعلن دعم كييف حتى «النصر» ردا على اعتراض روسيا تسليم دبابات لأوكرانيا
كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط

كاريكاتير خيري - الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط
انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»

انهيار الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ليس «حتميا»
مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»

مباراة استعادة التوازن.. «ليبيا» يواجه «موزمبيق» في ثاني جولات «الشان»
«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية

«خليجي 25»: العراق يواجه عمان في المباراة النهائية
المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)

المغربية صابرينة بلفقيه تتخطى حاجز المليونيّ مشاهدة بـ«حبيبي انتا» (فيديو)
باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين

باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى دعم «5+5»: تمثل رسالة أمل لجميع الليبيين
البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها

البنك الدولي: 60% من أشد بلدان العالم فقرا في حالة مديونية حرجة أو معرضة لها
علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي

علماء بيرو يكتشفون نوعا جديدا من السحالي
عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما

عدد سكان الصين يتراجع للمرة الأولى منذ 60 عاما
الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار

الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل

عقيلة: الانتخابات يمكن أن تعقد في نوفمبر المقبل
تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة قيمتها 26 تريليون دولار

تقرير «البقاء للأغنى»: ثلثا الثروات الجديدة بالعالم في يد 1% فقط من البشر بثروة ...
الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)

الأهلي بنغازي يتعادل وديا مع بتروجيت في القاهرة (صور)
شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا

شاهد: ضربة قوية لمافيا صقلية.. الشرطة الإيطالية توقف أخطر مطلوبي المافيا
نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي

نتائج محتشمة في دوري السلة الليبي
حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية

حارس السويحلي السابق المحيشي: الدعم المباشر سبب للفساد في الأندية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
40 دولة تحض «إسرائيل» على رفع إجراءاتها «العقابية» ضد السلطة الفلسطينية
40 دولة تحض «إسرائيل» على رفع إجراءاتها «العقابية» ضد السلطة ...
الخميس.. البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية
الخميس.. البرلمان اللبناني يعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية
الاحتلال الإسرائيلي يبعد إيطالية للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي يبعد إيطالية للاشتباه بانتمائها للجبهة ...
«استشهاد» فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وشاهدة تروى تفاصيل «اللحظات المرعبة»
«استشهاد» فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وشاهدة تروى تفاصيل ...
السجن المؤبد لأردني حاول إدخال كوكايين عبر ثلاجات إلى المملكة
السجن المؤبد لأردني حاول إدخال كوكايين عبر ثلاجات إلى المملكة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يبعد إيطالية للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي يبعد إيطالية للاشتباه بانتمائها للجبهة ......
تفاصيل القمة الثلاثية «المصرية-الأردنية-الفلسطينية» في القاهرة
تفاصيل القمة الثلاثية «المصرية-الأردنية-الفلسطينية» في ......
تونس.. حكم غيابي بالحبس 14 شهرا على المديرة السابقة للديوان الرئاسي
تونس.. حكم غيابي بالحبس 14 شهرا على المديرة السابقة للديوان ......
السجن المؤبد لأردني حاول إدخال كوكايين عبر ثلاجات إلى المملكة
السجن المؤبد لأردني حاول إدخال كوكايين عبر ثلاجات إلى ......
«استشهاد» فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وشاهدة تروى تفاصيل «اللحظات المرعبة»
«استشهاد» فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وشاهدة تروى تفاصيل......
المزيد