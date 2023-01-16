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وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة بالجزائر بعد استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 02:16 مساء
وفاة 6 أفراد من عائلة واحدة بالجزائر بعد استنشاقهم أحادي أكسيد الكربون
مشهد عام للعاصمة الجزائرية، 18 يناير 2021, (أ ف ب)
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الإثنين، وفاة ستة أفراد من عائلة واحدة في الضاحية الشرقية للعاصمة، تسمّما بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، ما يرفع الوفيات جراء حوادث كهذه إلى 27 قتيلا منذ بداية العام.

وقال الملازم الأول خالد بن خلف الله في تصريح للتلفزيون الحكومي، «تدخلت الحماية المدنية مساء الأحد في الساعة 11:24 ليلا ببلدية الكاليتوس، لإجلاء جثث ستة أشخاص من نفس العائلة هم الأب والأم وأربعة أولاد، توفوا كلهم جرّاء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

الجثث في مرحلة التعفن
وأضاف «الجثث كانت في مرحلة التعفن وبحسب شهادة الجيران فإن أفراد العائلة لم يظهروا منذ أربعة أيام على الأقل».

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ومنذ بداية السنة توفي 27 شخصا جراء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون منهم 17 في يوم واحد الأسبوع الماضي، بحسب الحماية المدنية، التي تعلن يوميا عن تدخلات لإنقاذ نحو 100 شخص استنشقوا الغاز المميت المنبعث إما من المدفآت أو سخانات الماء خصوصا.

وبحسب الناطق باسم الحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، فإن سنة 2022 شهدت وفاة 103 أشخاص جراء السبب نفسه.

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