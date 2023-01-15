  • Alwasat News
Atwasat

مصر تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 11:38 مساء
مصر تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال
شعار وزارة الخارجية المصرية. (الإنترنت)
alwasat radio

تقدمت مصر، اليوم الأحد، يتعازيها لجمهورية نيبال في ضحايا تحطم طائرة وسط البلاد، أسفرت عن وفاة 68 شخصا، في أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن «صادق تعازيها لذوي الضحايا»، مؤكدةً «وقوفها مع حكومة وشعب نيبال الصديق في هذا المُصاب الأليم».

وفي وقت سابق اليوم قالت هيئة الطيران المدني في نيبال إن مئات المنقذين يمشط منطقة التلال التي تحطمت فيها الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية «يتي»، والتي كانت تقل 72 شخصا وأقلعت في رحلة داخلية من العاصمة كاتمندو، حسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وهم يسارعون بالبحث في أجزاء محطمة من الطائرة، وظهرت آثار لهب على الأرض قرب موقع التحطم، وكانت بعض النيران لا تزال مشتعلة.

وحادث الأحد هو أسوأ تحطم في نيبال منذ العام 1992، وفقا لما تظهره قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران، وفي ذلك العام، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الباكستانية الدولية من طراز «إيرباص إيه 300»، على سفح أحد التلال وهي تقترب من كاتمندو، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 167 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»
تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر ...
إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام

جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة

بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا

الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟

لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين
«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المرصد السوري: «داعش» نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» في يناير
المرصد السوري: «داعش» نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» في يناير
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية
اعتصام في بيروت احتجاجا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ
اعتصام في بيروت احتجاجا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ
محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة
محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة
عبداللهيان: الرئيس السوري وجه دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة دمشق
عبداللهيان: الرئيس السوري وجه دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة دمشق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
المزيد
مصر تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال
مصر تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال...
رئيس الوزراء العراقي يرى الحاجة إلى بقاء القوات الأميركية
رئيس الوزراء العراقي يرى الحاجة إلى بقاء القوات الأميركية...
الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ«إعدام» مواطن عند حاجز تفتيش بالضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ«إعدام» مواطن عند حاجز ......
عبداللهيان: الرئيس السوري وجه دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة دمشق
عبداللهيان: الرئيس السوري وجه دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة......
محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة
محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة...
المزيد