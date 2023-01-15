مصر تعزي بضحايا تحطم طائرة في نيبال

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت مصر، اليوم الأحد، يتعازيها لجمهورية نيبال في ضحايا تحطم طائرة وسط البلاد، أسفرت عن وفاة 68 شخصا، في أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن «صادق تعازيها لذوي الضحايا»، مؤكدةً «وقوفها مع حكومة وشعب نيبال الصديق في هذا المُصاب الأليم».

وفي وقت سابق اليوم قالت هيئة الطيران المدني في نيبال إن مئات المنقذين يمشط منطقة التلال التي تحطمت فيها الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية «يتي»، والتي كانت تقل 72 شخصا وأقلعت في رحلة داخلية من العاصمة كاتمندو، حسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وهم يسارعون بالبحث في أجزاء محطمة من الطائرة، وظهرت آثار لهب على الأرض قرب موقع التحطم، وكانت بعض النيران لا تزال مشتعلة.

وحادث الأحد هو أسوأ تحطم في نيبال منذ العام 1992، وفقا لما تظهره قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران، وفي ذلك العام، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الباكستانية الدولية من طراز «إيرباص إيه 300»، على سفح أحد التلال وهي تقترب من كاتمندو، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 167 شخصا.