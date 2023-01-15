  • Alwasat News
Atwasat

الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ«إعدام» مواطن عند حاجز تفتيش بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 02:53 مساء
الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ«إعدام» مواطن عند حاجز تفتيش بالضفة الغربية
فلسطينيون يشيعون جثمان أحمد الكحلة (45 عاما) بعد إعدامه برصاص الاحتلا عند أحد الحواجز العسكرية قرب قرية سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في 15 يناير. (أ ف ب)
alwasat radio

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بـ«إعدام» فلسطيني عند حاجز تفتيش في الضفة الغربية المحتلة.

ودانت الوزارة في بيان «جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما)»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحسب وزارتي الخارجية والصحة الفلسطينيتين، فإن الكحلة قتل قرب قرية سلواد شرق مدينة رام الله.

-  القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية
-  الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي

قال قصي الكحلة، (18 عاما)، الذي كان في وضع غير قادر فيه على سرد التفاصيل، إنه كان برفقة والده في المركبة، عندما جرى توقيفهما عند الحاجز.

وأضاف الكحلة، في منزل العائلة في قرية رمّون: «جاء الجنود وقاموا برش رذاذ الفلفل على وجهي وسحبوني من المركبة»، وأوضح وعيناه حمراوان بسبب الرذاذ، «لا أعرف ماذا حدث بعدها، علمت من عمي أن والدي قُتل».

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده حددوا «سيارة مشبوهة رفضت التوقف لإجراء فحص تفتيش روتيني قرب سلواد»، مضيفا أن جنوده استخدموا «وسائل تفريق الشغب من أجل اعتقال أحد المشتبه بهم من سيارته».

ولم يرد الجيش فورا على طلب «فرانس برس»، توضيح طبيعة الأسلحة المستخدمة في توقيف المركبة أو ما إذا كان الكحلة مسلحا أم لا عند مقتله.

الكحلة قتل «من مسافة صفر»
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الكحلة قتل «برصاص الاحتلال الحي في العنق».

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فإن الكحلة قتل «من مسافة صفر، بعد أن أجبروه على النزول من مركبته إثر مشادة كلامية».

والكحلة هو الفلسطيني الثالث عشر الذي يقتل برصاص إسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري وفق حصيلة «فرانس برس». فيما اعتبرت وزارة الخارجية أن «مسلسل الجرائم اليومية يتم بتعليمات من المستوى السياسي في كيان الاحتلال، والتي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر».

وشيّع مئات الفلسطينيين الكحلة إلى مثواه الأخير ورفع بعضهم العلم الفلسطيني ورايات حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، ومن بين الهتافات التي رددها المشيعون «الانتقام الانتقام».

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.

وتشير أرقام وكالة «فرانس برس» إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب السوري-التركي
إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب ...
سفير أميركا في السودان يدعو معارضين للمشاركة في الاتفاق السياسي
سفير أميركا في السودان يدعو معارضين للمشاركة في الاتفاق السياسي
المرصد السوري: «داعش» نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» في يناير
المرصد السوري: «داعش» نفذ 14 عملية بمناطق «قسد» في يناير
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية
اعتصام في بيروت احتجاجا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ
اعتصام في بيروت احتجاجا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
المزيد
الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ«إعدام» مواطن عند حاجز تفتيش بالضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ«إعدام» مواطن عند حاجز ......
عبداللهيان: الرئيس السوري وجه دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة دمشق
عبداللهيان: الرئيس السوري وجه دعوة إلى نظيره الإيراني لزيارة......
محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة
محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة...
اعتصام في بيروت احتجاجا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ
اعتصام في بيروت احتجاجا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار ......
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية
بالصور: تظاهرات وإغماءات في ذكرى إحياء الثورة التونسية...
المزيد