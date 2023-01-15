الخارجية الفلسطينية تتهم الاحتلال بـ«إعدام» مواطن عند حاجز تفتيش بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بـ«إعدام» فلسطيني عند حاجز تفتيش في الضفة الغربية المحتلة.

ودانت الوزارة في بيان «جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل كحلة (45 عاما)»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحسب وزارتي الخارجية والصحة الفلسطينيتين، فإن الكحلة قتل قرب قرية سلواد شرق مدينة رام الله.

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قال قصي الكحلة، (18 عاما)، الذي كان في وضع غير قادر فيه على سرد التفاصيل، إنه كان برفقة والده في المركبة، عندما جرى توقيفهما عند الحاجز.

وأضاف الكحلة، في منزل العائلة في قرية رمّون: «جاء الجنود وقاموا برش رذاذ الفلفل على وجهي وسحبوني من المركبة»، وأوضح وعيناه حمراوان بسبب الرذاذ، «لا أعرف ماذا حدث بعدها، علمت من عمي أن والدي قُتل».

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن جنوده حددوا «سيارة مشبوهة رفضت التوقف لإجراء فحص تفتيش روتيني قرب سلواد»، مضيفا أن جنوده استخدموا «وسائل تفريق الشغب من أجل اعتقال أحد المشتبه بهم من سيارته».

ولم يرد الجيش فورا على طلب «فرانس برس»، توضيح طبيعة الأسلحة المستخدمة في توقيف المركبة أو ما إذا كان الكحلة مسلحا أم لا عند مقتله.

الكحلة قتل «من مسافة صفر»

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن الكحلة قتل «برصاص الاحتلال الحي في العنق».

وحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فإن الكحلة قتل «من مسافة صفر، بعد أن أجبروه على النزول من مركبته إثر مشادة كلامية».

والكحلة هو الفلسطيني الثالث عشر الذي يقتل برصاص إسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري وفق حصيلة «فرانس برس». فيما اعتبرت وزارة الخارجية أن «مسلسل الجرائم اليومية يتم بتعليمات من المستوى السياسي في كيان الاحتلال، والتي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر».

وشيّع مئات الفلسطينيين الكحلة إلى مثواه الأخير ورفع بعضهم العلم الفلسطيني ورايات حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، ومن بين الهتافات التي رددها المشيعون «الانتقام الانتقام».

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.

وتشير أرقام وكالة «فرانس برس» إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.