محامو رئيس موريتانيا السابق يخشون تعرضه لمحاكمة جائرة

القاهرة - بوابة الوسط

استنكر محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، السبت، ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة نهاية يناير الجاري.

وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبدالعزيز، إن فريق «الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله» قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة. وأضاف المحامي في تصريحات صحفية في نواكشوط أن موكله عانى «سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة»، بحسب «فرانس برس».

وتابع كليدور لي «في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة». ويحاكم محمد ولد عبدالعزيز الذي قاد موريتانيا من 2008 إلى 2019 ويبلغ 66 عاما، مع نحو عشر شخصيات بارزة اعتبارا من 25 يناير بتهم فساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم التي ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.

ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية

وجهت لائحة الاتهام إلى الرئيس السابق في مارس 2021، وقضى عدة أشهر قيد التوقيف. ويؤكد ولد عبدالعزيز أنه ضحيّة تصفية حسابات ومحاكمة سياسية هدفها إقصاؤه عن المشهد. ويرى محاموه أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور. وكان قد مُنع من مغادرة البلاد في أوائل يناير.

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أما الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الغزواني فيشدد باستمرار على استقلال القضاء. بعد توليه لأكثر من عقد رئاسة البلد الفقير والشاسع البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة، صار ولد عبدالعزيز ملاحقا قضائيا في ظل حكم خلفه ولد الغزواني، شريكه السابق في الانقلاب الذي أوصله للسلطة عام 2008 ورئيس الأركان ووزير الدفاع السابق الذي حرص على إعداده بنفسه لخلافته في المنصب.

ومن بين المتهمين معه اثنان من رؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.