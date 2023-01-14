اعتصام في بيروت احتجاجا على توقيف شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ

القاهرة - بوابة الوسط

اعتصم العشرات من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروّع وناشطين السبت، أمام المديرية العامة لأمن الدولة احتجاجا على توقيف وليام نون، شقيق أحد ضحايا فوج الإطفاء بسبب تصريحات أدلى بها قبل أيام، بينما التحقيق معلق منذ أكثر من عام.

وجاء تحرّك الأهالي، الذين دعوا لاعتصام مفتوح حتى إطلاق سراح نون، فيما تسعي التدخلات السياسية والدعاوى التي رفعها تباعا مدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون في القضية، لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، دون إحراز تقدم في التحقيقات المعلقة منذ نهاية العام 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

وشارك نون، الذي يُعرف بانتقاداته الحادة لعرقلة التحقيق ويتصدّر كافة التحركات الاحتجاجية لأهالي الضحايا، في اعتصام الثلاثاء أمام قصر العدل، وطالب بإعادة إطلاق التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، وظهر على شاشات التلفزة وهو يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب قصر العدل.

اعتصام أمام قصر العدل

وكان الخميس في عداد الأهالي الذين نظموا اعتصاما أمام قصر العدل، احتجاجا على محاولة تعيين قاض رديف مكان بيطار، وقال في تصريحات عدة خلال الاعتصام وعبر شاشات التلفزة إنهم قد يقدمون على «تكسير» أو «تفجير» قصر العدل فيما لو جرى ذلك.

وتبلّغ نون مع أكثر من عشرة أشخاص من عائلات الضحايا الخميس، تم استدعاؤهم إلى التحقيق صباح الاثنين، قبل أن يجري الجمعة استدعاؤه من جهاز أمن الدولة، ومن ثم توقيفه بناء على إشارة من القاضي زاهر حمادة.

وشارك في الاعتصام أمام مقر جهاز أمن الدولة في منطقة الرملة البيضا في بيروت، العشرات من الناشطين وأهالي الضحايا، وانضم إليهم تباعا عدد من النواب والمحامين الذين استنكروا توقيف نون.

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سألت والدة نون، التي أمضت ليلتها داخل مقر أمن الدولة خلال الاعتصام، «هل هكذا يتم التعامل مع الناس الذين مات أولادهم» في الانفجار المروع الذي حصد في الرابع من أغسطس 2020، أكثر من 215 قتيلاً، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح، ودمار واسع في المرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

«ميزان العدالة معطل ويستقوي على الضعيف»

وقال النائب ملحم خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت، بعدما أمضى ليلته بدوره داخل مقر أمن الدولة، لوكالة «فرانس برس»، «ميزان العدالة معطل ويستقوي على الضعيف»، مضيفاً «ليتهم ينفّذون بالحماسة ذاتها كافة المذكرات الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ».

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب عدد من أهالي ضحايا الانفجار الذين يطالبون ومنظمات حقوقية الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق مستقلة، أمام تعثّر التحقيق المحلي.

ويزور قاضي تحقيق فرنسي في 23 من الشهر الحالي بيروت للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي، حول انفجار مرفأ بيروت ولم يحصل على أجوبة بشأنها، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة «فرانس برس» الأربعاء.