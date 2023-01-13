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إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب السوري-التركي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 03:29 مساء
إيران تأمل في تطبيع العلاقات مع السعودية وترحب بالتقارب السوري-التركي
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، يستقبل نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بيروت، 13 يناير 2023. (أ ف ب)
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، من بيروت، عن أمل بلاده في تطبيع العلاقات مع السعودية، بما يشمل إعادة فتح سفارتي البلدين في طهران والرياض.

ورحب عبداللهيان، الذي تعد بلاده مع روسيا أبرز داعمي النظام السوري، ويفترض أن يزور دمشق السبت، باللقاءات بين مسؤولين سوريين وأتراك بعد 11 عاماً من القطيعة بين الدولتين الجارتين.

وقال عبد اللهيان، الخميس في مؤتمر صحفي، مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، «نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، وصولاً لافتتاح المكاتب التمثيلية أو السفارات في طهران والرياض في إطار الحوار الذي ينبغي أن يستمر بين البلدين».

قطع العلاقات وحوار في بغداد
وكانت الرياض قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، مطلع العام 2016، في أعقاب تعرض بعثات دبلوماسية لها، لاعتداء من محتجين تنديداً بإعدامها رجل دين شيعي معارض.

واعتباراً من أبريل 2021، بدأ الخصمان الإقليميان حواراً في بغداد، سعياً لتحسين العلاقات، لكن الحوار دخل في حال من المراوحة في الأشهر الماضية، وأجريت آخر جولة معلنة منه في أبريل 2022.

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وفي أول تحرك إيجابي أخيرا، التقى عبد اللهيان الشهر الماضي نظيره السعودي فيصل بن فرحان، على هامش قمة إقليمية عقدت في الأردن.

وحول اللقاء الأخير بنظيره السعودي، قال عبداللهيان «كان هناك اتفاق في وجهات النظر على استمرار الحوار السعودي-الايراني، بالشكل الذي يمكن أن يؤدي بنهاية المطاف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين».

ترحيب بالتقارب السوري - التركي
وعلى صعيد آخر، رحب عبد اللهيان بالتقارب السوري – التركي، وقال «نحن سعداء بهذا الحوار الذي يجري بين سورية وتركيا واللقاءات التي تجري بين مسؤولي هذين البلدين، ونعتقد أن هذا الحوار ينبغي أن ينعكس بشكل إيجابي في مصلحة الطرفين».

والتقى وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو بنهاية الشهر الماضي، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سورية العام 2011، كما من المفترض أن يعقد قريباً لقاء على مستوى وزيري الخارجية.

أول تعليق لبشار الأسد على التقارب مع تركيا
وقبل اندلاع النزاع العام 2011، كانت تركيا حليفاً اقتصادياً وسياسياً أساسياً لسورية، لكن العلاقات بينهما انقلبت رأساً على عقب مع بدء الاحتجاجات ضد النظام في سورية، ودعوة أنقرة التي باتت داعماً أساسياً للمعارضة السورية والفصائل المقاتلة، الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي.

واعتبر الأسد الخميس أن اللقاءات السورية-التركية برعاية روسيا، يجب أن تكون مبنية على إنهاء «الاحتلال»، أي التواجد العسكري التركي في شمال سورية، «حتى تكون مثمرة»، وذلك في أول تعليق له على التقارب بين الدولتين.

واعتبر أن «الطريقة الأفضل لإيجاد مخرج لمسألة العلاقات السورية التركية»، تتمّ عبر الالتزام بمفاوضات أستانا حول سورية، التي ترعاها منذ سنوات طهران وأنقرة وموسكو، مع «إعطاء دور للحضور السوري في هذا الحوار».

ومن المفترض أن يصل عبد اللهيان السبت إلى دمشق، وفق صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة.

وخلال زيارته إلى بيروت، التقي عبد اللهيان الجمعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، كما سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري.

انهيار اقتصادي منذ صيف 2019
وأعرب عبداللهيان مجدداً عن استعداد إيران لمدّ لبنان بالفيول وتأهيل مصانع إنتاج الطاقة الكهربائية المتهالكة، أو بناء أخرى في حال الاتفاق مع الحكومة اللبنانية.

ووسط انهيار اقتصادي منذ صيف 2019، يشهد لبنان أزمة كهرباء اتسمت بتخطي ساعات التقنين 22 ساعة، فيما السلطات عاجزة عن استيراد ما يكفي من الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.

وقال بو حبيب من جهته «هناك محاولات جدية للاستفادة من المساعدات الإيرانية، وهناك عوائق واختلاف سياسي في لبنان وضغوط خارجية»، مضيفا «لكن المحاولة قائمة ونحن متفقون مع الإخوان في إيران على استمرار هذه المحاولة».

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