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ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 08:07 صباحا
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
تبون خلال استقبال ماكرون في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر، 25 أغسطس 2022، (ا ف ب)
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه لن يطلب الصفح من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

جاء ذلك في مقابلة مطوّلة أجراها معه الكاتب الجزائري كامل داود، ونشرتها أسبوعية «لوبوان» الفرنسية أمس الأربعاء، حسب وكالة «فرانس برس».

وصرح ماكرون بأنه «ليس مضطرا لطلب الصفح، وهذا ليس الهدف»، مضيفا أن «الكلمة ستقطع كلّ الروابط»، وتابع: «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول (نحن نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله).. عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماما».

وأوضح أنّ عمل الذاكرة والتاريخ «يعني الاعتراف بأنّ في طيّات ذلك أمورا لا توصف.. أمورا لا تُفهم.. أمورا لا تُبرهَن.. أموراً ربّما لا تُغتفر». ومسألة اعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري في الجزائر في الفترة بين 1830 و1962، هي في صميم العلاقات الثنائية والتوتّرات المتكرّرة بين البلدين. 

وفي العام 2020، تلقّت الجزائر بفتور تقريرا أعدّه المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا بناء على تكليف من ماكرون، دعا فيه إلى القيام بسلسلة مبادرات من أجل تحقيق المصالحة بين البلدين. وخلا التقرير من أيّ توصية بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم، وهو ما تطالب به الجزائر باستمرار.

ماكرون يأمل في زيارة تبون لفرنسا
وفي مقابلته قال الرئيس الفرنسي «آمل أن يتمكّن الرئيس تبّون من القدوم إلى فرنسا في العام 2023» وذلك بعد الزيارة التي قام بها ماكرون نفسه إلى الجزائر في أغسطس العام 2022.

وردّا على سؤال بشأن ما إذا كان بالإمكان أن تتخلّل هذ الزيارة المرتقبة لتبّون إلى فرنسا مشاركة الرئيس الضيف في مراسم تكريم أمام نصب الأمير عبد القادر الجزائري في مقبرة أبطال مقاومة الاستعمار ببلدة أمبواز (جنوب غرب باريس)، قال ماكرون إنّ مثل هكذا أمر سيكون «لحظة جميلة جدا وقوية جدّا»، وأضاف «أتمنّى حصول ذلك».

وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال معركة الجزائر العام 1957، ومندّدا بـ«جرائم لا مبرّر لها» ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر 1961.

لكنّ الاعتذارات التي تنتظرها الجزائر عن استعمارها لم تأت أبدا، ما أحبط مبادرات ماكرون وزاد سوء التفاهم بين الجانبين.

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