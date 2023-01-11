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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 05:58 مساء
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
متظاهر فلسطيني يركض بين إطارات مشتعلة. (أ ف ب)
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قتل الأربعاء فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباحا في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب «استشهاد أحمد عامر أبو جنيد (21 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس»، بحسب «فرانس برس». 

«المستعربين» تسللوا إلى المخيم وحاصروا منزلا
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» الى أن قوة من «المستعربين» تسلّلت إلى المخيم وحاصرت منزلا واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.  والمستعربون هم وحدة خاصة إسرائيلية سرية لدى حرس الحدود يتنكّر أفرادها بزي فلسطيني ويتحدثون العربية. 

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وأشار بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذه «أنشطة استباقية» في عدد من المواقع في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية المحتلة) أسفرت عن اعتقال 15 فلسطينيا. وأبو جنيد هو الفلسطيني الخامس الذي يقتل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. 

ونعت «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو جنيد.  وقالت في بيان إنها «تزفّ إلى الحور العين شهيدها المجاهد أحمد عامر أبو جنيد الذي ارتقى أثناء تصدّيه لجيش العدو الصهيوني في مخيم بلاطة». 

2022  من الاعوام التي حصدت أكبر عدد من القتلى
وقتل أكثر من 150 فلسطينيا و26 إسرائيليا العام الماضي في أنحاء إسرائيل والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، بحسب حصيلة لوكالة «فرانس برس»، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن العام 2022 هو من الاعوام التي حصدت أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ 2005.

وتسري مخاوف من تصعيد للعنف في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967، عقب تسلّم الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها في نهاية العام الماضي برئاسة بنيامين نتانياهو والتي وصفت بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

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