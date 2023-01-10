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محكمة مغربية تقضي بالسجن 3 أعوام لـ13 مهاجرا على خلفية مأساة مليلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 05:32 مساء
محكمة مغربية تقضي بالسجن 3 أعوام لـ13 مهاجرا على خلفية مأساة مليلية
الحدود التي تفصل المغرب (يمين) عن الجيب الإسباني مليلية (يسار)، بالقرب من الناظور. (الإنترنت)
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شددت محكمة الاستئناف بالناظور في شمال شرق المغرب الإثنين أحكامًا بالسجن في حق 13 مهاجرًا على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام جيب مليلية الإسباني في يونيو، وفق ما أفاد محامي دفاعهم.

وقال محاميهم مبارك بويرك إن محكمة الاستئناف بالناظور «قضت بتشديد العقوبات ستة أشهر في حق مجموعة مهاجرين، رافعةً إياها إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام لكل مهاجر». وكان المهاجرون الـ13 قد حُكم عليهم في أغسطس ابتدائيًا بالسجن عامين ونصف العام، بحسب «فرانس برس».

وأوضح بويرك أنهم ملاحقون بتهم عديدة بينها «الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية» و«الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي» و«العنف ضدّ موظفين عموميين».

 مصرع 23 من بين نحو  ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود جيب مليلية
والمهاجرون الـ13 هم من بين نحو ألفي مهاجر حاولوا اقتحام حدود جيب مليلية ما تسبب في مصرع 23 منهم وفق السلطات المغربية، وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

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وهذه أعلى حصيلة مسجلة على الإطلاق خلال محاولات كثيرة قام بها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، اللذين يشكّلان الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية.

وبعد مأساة يونيو، حُكم على عشرات المهاجرين بعقوبات تصل إلى السجن النافذ لثلاثة أعوام. وأثارت هذه الحادثة تعاطفًا واستياءً واسعين في المغرب وإسبانيا، وخارجهما.

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