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شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 05:06 مساء
شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة الإرهاب
وزير الخارجية المصري سامح شكري يستقبل وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع. (الإنترنت)
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استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة ضمن الوفد الرسمي، الذي يترأسه رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي باري. 

وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، أن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية الصومالية والرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، بتوجيه مباشر من القيادتين السياسيتين للبلدين خلال لقاءاتهما واتصالاتهما المتعددة مؤخرا.

 تضامن مصر الكامل مع الصومال في مواجهة الإرهاب
وأضاف الناطق باسم الخارجية، بأن شكري أكد تضامن مصر الكامل مع الصومال في مواجهة الإرهاب واستعدادها الدائم لدعم القدرات الصومالية في هذا المجال، وكذا في التعامل مع التحديات الإنسانية والتنموية الصعبة التي يواجهها الصومال نتيجة موجة الجفاف التي تجتاح البلاد، فضلا عن استعداد مصر الدائم لتقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

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وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، لا سيما في ظل موقعه الاستراتيجي المُطل على مدخل البحر الاحمر وخليج عدن، الأمر الذي يؤكد أن استقرار الصومال وسلامته ودعم قدرته على مواجهة التنظيمات الإرهابية جزء لا يتجزأ من أولويات الأمن القومى المصرى.

تقييم الأوضاع الأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي
 كما أتاح اللقاء للطرفين مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك مذكرات التفاهم المقرر التوقيع عليها بين رئيسى وزراء البلدين خلال الزيارة، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الأمنية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام وسبل دعم دور عملية حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. 

ومن جانبه، وفقا لتصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشاد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي بالتعاون القائم في مجالي الصحة والتعليم وغيرهما، مؤكدا الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الصومالي.

وفى نهاية اللقاء أكد الوزيران رغبتهما المشتركة في مواصلة التشاور والتنسيق بشأن كافة الموضوعات التي تهم البلدين وتحقق مصالح الشعبين المصري والصومالي.

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