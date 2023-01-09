تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «ليث» النرويجية المزودة للخدمات البحرية نجاح قاطرات فريق الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس في تعويم سفينتها «إم في غلوري» التي جنحت خلال عبورها القناة صباح الإثنين.

وأشارت الشركة في بيان على حسابها بموقع «تويتر» إلى استئناف 21 سفينة رحلاتها ضمن قافلة الجنوب العابرة لقناة السويس، متوقعة حدوث «تأخيرات طفيفة».

جنوح السفينة

وعلقت سفينة «إم في غلوري» خلال انضمامها إلى قافلة متجهة جنوبا قرب القنطرة، وذلك خلال رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين.

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وأكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع انتظام حركة الملاحة في القناة، بينما يتعامل فريق الإنقاذ البحري مع السفينة، حيث دفع بأربع قاطرات لتحريكها حتى أقرب نقطة لإصلاح العطل بها.