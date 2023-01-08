مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات...

تعرضت مناطق متفرقة في مصر، لسقوط أمطار غزيرة ورعدية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الأمطار تتساقط الآن على القاهرة وفي محافظة الجيزة، كما تتعرض بعض المحافظات لسقوط الأمطار أيضًا (المنوفية ودمياط وبورسعيد والغريبة والبحيرة والشرقية)، وتستمر فرص الأمطار.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة) والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
استمرار تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطة والرعدية
يرجع ذلك إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهره الكبري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خلال هذه الساعات.
ويشهد غدًا الإثنين، طقسًا خريفيًا باردًا في الصباح الباكر، لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلاً على أغلب الأنحاء، بحسب الهيئة.
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كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق وسائل إعلام محلية.
أمطار خفيفة على مناطق متفرقة
ويشهد غدًا فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30%، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على شمال الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدًا الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.
وفصل الشتاء هذا العام وفقًا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023 الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.
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