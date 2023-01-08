مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت مناطق متفرقة في مصر، لسقوط أمطار غزيرة ورعدية، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن الأمطار تتساقط الآن على القاهرة وفي محافظة الجيزة، كما تتعرض بعض المحافظات لسقوط الأمطار أيضًا (المنوفية ودمياط وبورسعيد والغريبة والبحيرة والشرقية)، وتستمر فرص الأمطار.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة) والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

استمرار تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطة والرعدية

يرجع ذلك إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهره الكبري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، خلال هذه الساعات.

ويشهد غدًا الإثنين، طقسًا خريفيًا باردًا في الصباح الباكر، لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا ليلاً على أغلب الأنحاء، بحسب الهيئة.

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كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق وسائل إعلام محلية.