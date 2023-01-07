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وفاة خمسة مهاجرين وفقدان 10 في غرق مركب قبالة السواحل التونسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 02:45 مساء
وفاة خمسة مهاجرين وفقدان 10 في غرق مركب قبالة السواحل التونسية
مهاجرون غير شرعيين على متن أحد القوارب. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مسؤول قضائي تونسي، اليوم السبت، إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم، في حين اعتبر عشرة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة تونس في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف في تصريح إلى وكالة «رويترز» أن خفر السواحل أنقذ 20 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ الذي غرق قبالة سواحل لواتة في صفاقس يوم الجمعة.

سواحل صفاقس والهجرة غير الشرعية
وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط، للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا. وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تونس، وصل العام الماضي أكثر من 18 ألف تونسي عبر قوارب إلى أوروبا، حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
 

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