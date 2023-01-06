اتهامات للحكومة الفرنسية بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط

نددت منظمات غير حكومية، الجمعة، بـ«محاولات مخزية وغير قانونية» في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سورية، مطالبة بـ«توضيح» من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتعود المحاولتان إلى أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة «أوت -غارون» جنوب غرب البلاد ومديرية شرطة باريس، «مساعي مع السفارة السورية» بفرنسا، في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسورية مقطوعة رسميا منذ مارس 2012، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية «لا سيماد» ومنظمة «روفيفر» في بيان مشترك.

واعتبرت المنظمات إنها آليات «مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي» وأضافت أن «منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكرة سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة».

وردا على طلب وكالة «فرانس برس» التعليق على الموضوع، اكتفت وزارة الداخلية الفرنسية بالقول إنه «لم يحصل أي ترحيل إلى سورية».