  • Alwasat News
Atwasat

اتهامات للحكومة الفرنسية بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سورية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 02:56 مساء
اتهامات للحكومة الفرنسية بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سورية
نساء وأطفال خلال إعادة قسم من المتواجدين في مخيم الهول إلى ديارهم، 20 فبراير 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

نددت منظمات غير حكومية، الجمعة، بـ«محاولات مخزية وغير قانونية» في فرنسا لترحيل مهاجرين إلى سورية، مطالبة بـ«توضيح» من الحكومة الفرنسية للممارسات المنافية للقانون الدولي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتعود المحاولتان إلى أكتوبر 2022، عندما بدأت سلطات منطقة «أوت -غارون» جنوب غرب البلاد ومديرية شرطة باريس، «مساعي مع السفارة السورية» بفرنسا، في حين أن العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا وسورية مقطوعة رسميا منذ مارس 2012، وفق ما ذكرت منظمة العفو الدولية وجمعية «لا سيماد» ومنظمة «روفيفر» في بيان مشترك.

واعتبرت المنظمات إنها آليات «مخزية وغير قانونية بموجب القانون الدولي» وأضافت أن «منظماتنا تطالب الحكومة بتوضيح موقفها مذكرة سلطات المناطق بالتزامات فرنسا الدولية التي تمنع بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى بلد يواجه فيه خطر الموت والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة».

وردا على طلب وكالة «فرانس برس» التعليق على الموضوع، اكتفت وزارة الداخلية الفرنسية بالقول إنه «لم يحصل أي ترحيل إلى سورية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية

علماء يكتشفون نوعا جديدا من أفعى البوا القزمية
«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر

«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر
وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي

وفاة مهاجم إيطاليا وسامبدوريا السابق جانلوكا فيالي
أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته

أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته
ليبيا.. ليست وهما جغرافيا

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون دينار

النيابة العامة تحيل وزيرا سابقا بحكومة الثني للمحاكمة لتعمد التصرف في 15 مليون ...
خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين

خبير اقتصادي: لهذه الأسباب يجب التوجه نحو علاقات تجارية ليبية مع الصين
4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)

4 قتلى في تصادم مروحيتين في أستراليا (شاهد)
كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب
حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة

حضري عجينة المعجنات في خطوات سهلة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في قضية فساد
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في قضية ...
محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية
محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية
السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا
السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا
دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات لسورية عبر تركيا
دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات لسورية ...
القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
المزيد
مواجهة حادة بين السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني في مجلس الأمن الدولي
مواجهة حادة بين السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني في مجلس الأمن......
اتهامات للحكومة الفرنسية بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سورية
اتهامات للحكومة الفرنسية بمحاولة ترحيل مهاجرين إلى سورية...
القضاء اللبناني يدعي على 7 أشخاص في قضية مقتل الجندي الأيرلندي
القضاء اللبناني يدعي على 7 أشخاص في قضية مقتل الجندي ......
القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية
القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية...
دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات لسورية عبر تركيا
دبلوماسيون: روسيا تشير إلى احتمال استمرار تقديم مساعدات ......
المزيد