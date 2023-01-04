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السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 09:57 مساء
السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا
سيارة إسعاف تمر في طريق بمدينة صفاقس تكدست على رصيفه أكياس قمامة بعد إغلاق مطمر نفايات في المنطقة. (أرشيفية: أ ف ب)
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حُكم على وزير بيئة تونسي سابق بالسجن ثلاث سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا حسبما أوردت وسائل إعلام تونسية الأربعاء.

أقيل مصطفى العروي من منصبه واعتقل في ديسمبر 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس، وفق وكالة «فرانس برس». وذكرت وسائل الإعلام أن محكمة تونسية أصدرت حكمها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات.

وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات ومشتبه به آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، بحسب المصدر نفسه. وبُرئت ساحة ستة متهمين آخرين.

تفاصيل قضية الوزير التونسي السابق
تعود القضية إلى يوليو 2020 عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها. أرسلت هذه النفايات من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة «شرق» والحاويات المتبقية «67» في مستودع قرب هذه المدينة الساحلية.

أعادت تونس شحن 213 حاوية مخزنة في سوسة إلى إيطاليا في فبراير 2022 بعد اتفاق ثنائي. ولا تزال إعادة باقي حاويات النفايات التي تضررت جراء حريق في ديسمبر 2021، موضع تشاور.

وقع مدير الشركة المستوردة الغار، عقدا مع شركة إيطالية لتصريف 120 ألف طن بسعر 48 يورو للطن بمبلغ إجمالي يتجاوز خمسة ملايين يورو. أثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين رفضوا أن تكون بلادهم «صندوق قمامة» إيطاليا.

وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم القواعد الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة.

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