  • Alwasat News
Atwasat

محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 08:27 مساء
محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية
جثث قتلى سوريين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت محكمة سويدية اليوم الأربعاء إنها أدانت رجلا بانتهاك القانون الدولي عندما التقط صورا لنفسه مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة فيما كان يشارك في القتال مع جماعة مسلحة عام 2012 في سورية التي مزقتها الحرب.

وقال توماس أولسون محامي الرجل إن أوباي جولبيب بنويتسون (44 عاما)، وهو مواطن سويدي غير اسمه القانوني عدة مرات، نفى التهم الموجهة إليه، وفق وكالة رويترز.

صور ومقاطع فيديو مع جثث في سورية
وأفادت المحكمة في بيان أن الجرائم تضمنت التقاط صور ومقاطع فيديو مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة مع رفع علامة النصر والإدلاء بتصريحات مُهينة بهدف نشر هذه المواد على الإنترنت للدعاية للحرب. وجاء في البيان «المحكمة الجزئية قدرت أن هذا العمل يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي». وذكرت المحكمة أنها لم تستطع تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين ظهروا في الصور قتلى أم أحياء.

ونص الحكم على أن أوباي جولبيب بنويتسون، المعروف أيضا باسمي بيرلين جيلدو وناثان بينويتسون، كان وقت ارتكاب الجرائم عضوا في جماعة مسلحة تمارس العنف دون أن يذكر اسمها. وقضت المحكمة بسجن بينويتسون، الذي عاد إلى السويد، أربعة أشهر. ولم يرد أولسون على سؤال عما إذا كان موكله سيستأنف الحكم.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع السوري، الذي اندلع بعد ثورة على الرئيس بشار الأسد عام 2011، أدى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص منذ ذلك الحين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»

«فرسان المتوسط» يخفقون في اختبار «الأفيال» قبل «شان 2023»
سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى

سابقة تاريخية.. الجمهوريون يفشلون في انتخاب رئيس لـ«النواب» بالدورة الأولى
كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير

كريستيانو خلال المؤتمر الصحفي: فخور جدًا باتخاذ هذا القرار الكبير
أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر

أول مسبار كوري جنوبي يرسل صورا مذهلة للأرض والقمر
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022

أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار

العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%

تراجع حاد لمعدل التضخم في تركيا إلى 64.3%
كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا

كاركاتير خيري - مساعي لوضع القاعدة الدستورية في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فرانس برس»: وزير إسرائيلي يميني متشدد يزور باحة المسجد الأقصى
«فرانس برس»: وزير إسرائيلي يميني متشدد يزور باحة المسجد الأقصى
تونس: تحالف المعارضة يتهم الرئيس قيس سعيّد باستخدام العدالة لإسكات مناوئيه
تونس: تحالف المعارضة يتهم الرئيس قيس سعيّد باستخدام العدالة ...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله ...
تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس
تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير لـ«الأقصى»
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير لـ«الأقصى»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
مسؤول في حزب الله: حادث غير مقصود أدى لمقتل جندي «يونيفيل».. والحزب ليس متورطا
مسؤول في حزب الله: حادث غير مقصود أدى لمقتل جندي «يونيفيل»........
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
مقتل عقيد شرطة وإصابة رجلي أمن خلال احتجاجات على أسعار المحروقات في الأردن
مقتل عقيد شرطة وإصابة رجلي أمن خلال احتجاجات على أسعار ......
المزيد
السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا
السجن لوزير تونسي سابق في قضية استيراد نفايات من إيطاليا...
محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية
محكمة سويدية تدين رجلا التقط صورا لنفسه مع جثث قتلى في سورية...
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في قضية فساد
القضاء العراقي يستدعي وزير العدل على خلفية «تعطيل» تحقيق في ......
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير لـ«الأقصى»
الفلسطينيون يناقشون «الرد المناسب» على اقتحام بن غفير ......
تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس
تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس...
المزيد