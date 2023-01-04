تخريب عشرات القبور المسيحية بالقرب من القدس

القاهرة - بوابة الوسط

قال المطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الإنغليكاني في القدس والشرق الأوسط اليوم الأربعاء إنه «فزع» إثر انتهاك حرمة وتخريب عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة للقدس، فيما تحقق شرطة الاحتلال الإسرائيلي في أعمال التخريب. وبدت قطع من الصلبان وشواهد قبور حجرية مكسورة وملقاة على الأرض في المقبرة البروتستانتية على جبل صهيون أو جبل النبي داود، في القدس الشرقية المحتلة حيث يعتقد المسيحيون أن يسوع احتفل بالعشاء الأخير.

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيليي إنها فتحت تحقيقا إثر «تشويه عدد كبير من شواهد القبور في مقبرة البروتستانت». وقالت إبرشية القدس الأسقفية في بيان «إن الأضرار اكتُشفت يوم الثلاثاء في حين أظهرت لقطات كاميرا أمنية تعود إلى الأول من يناير رجلين أو شابين يخربان الموقع بينما يرتديان زي اليهود المتدينين»، وفق وكالة فرانس برس. وتابعت أن «هذه الأعمال الإجرامية كان الدافع وراءها التعصب الديني والكراهية ضد المسيحيين».

تكسير أكثر من 30 شاهدة قبر

من جهته أكد المطران حسام نعوم للصحفيين في المقبرة «اكتشفنا أنه تم تكسير أكثر من 30 شاهدة قبر وبعض من الصور المحفورة وتكسير بعض الصلبان الموجودة على القبور». وقال «نحن نشعر بالفزع وأيضا بالحزن الشديد. هذا ليس فقط عمل جبان هذا عمل مقزز يظهر خطاب كراهية واضحًا يرفضه أي إنسان لديه قطرة دم إنسانية». وأضاف «نتمنى أن تأخذ السلطات الإسرائيلية المسؤولية باعتقال من قام بهذا العمل الجبان حتى لا يتكرر ... هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا التخريب فقد حدث قبل تسع سنوات تقريبا... إذا لم يعالج بالشكل الصحيح سيتكرر مرة ثانية».

ودعا نعوم إلى احترام حرية العبادة وقال «هذا مطلبنا نحن لا نطلب عجائب أو أشياء مستحيلة، يعني حقوق إنسان وحقوق جماعات، وحقوق الأديان التي يعترف بها كل العالم بحسب القوانين والأعراف الدولية».

أقيمت المقبرة في منتصف القرن التاسع عشر ودفن فيها وفق نعوم «أشخاص ذوو أهمية كبيرة ساهموا في تاريخ القدس وفي حياة الناس هنا». ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى محاكمة الجناة وكتبت على تويتر أن «هذا العمل غير الأخلاقي إهانة للدين».

في ديسمبر 2021 حذر قادة الكنائس المسيحية من أن «المسيحيين أصبحوا هدفًا لهجمات متكررة ومستمرة من قبل الجماعات المتطرفة الهامشية» في القدس والأراضي المقدسة الأوسع. وانتقدوا حينها تقاعس مسؤولي إنفاذ القانون، ولكن وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتبرت أن هذه الانتقادات «لا أساس لها».