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مقتل عنصر في حركة حماس برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 05:39 مساء
مقتل عنصر في حركة حماس برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية
عرض عسكري لعناصر حركة حماس. (الإنترنت)
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قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أحد أفراد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وفلسطينيا آخر خلال اشتباكات قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، الإثنين، اندلعت لدى وصول القوات الإسرائيلية لهدم منزلين.

والقتيلان في قرية كفر دان هما أول قتلى من الفلسطينيين منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء من جديد الأسبوع الماضي على رأس ائتلاف يميني متطرف، بحسب «رويترز».

مداهمة لتدمير منزل فلسطينيين
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ المداهمة لتدمير منزل فلسطينيين قتلا أحد قادة الجيش في الضفة الغربية في العام الماضي قبل قتلهما. وأضاف في بيان أن قواته فتحت النار على فلسطينيين في كفر دان بعد أن هاجموها بأعيرة نارية وقنابل حارقة ورشقوها بالحجارة.

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وقالت حركة حماس التي تدير قطاع غزة إن أحد القتيلين وعمره 18 عاما من أفرادها. وقالت حركة حماس في بيان «تصاعد جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تزيدنا إلا قوة وإصرارا على المقاومة ومواجهة إرهاب وفاشية حكومة الاحتلال الجديدة». ولم يتضح بعد إن كان القتيل الثاني البالغ من العمر 21 عاما عضوا في أحد الفصائل الفلسطينية.

اشتية يحمل «سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات»
وفي كفر دان، قال هاني عابد وهو يقف على أنقاض منزله الذي فجره جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط البلدة «إذا الاحتلال من خلال العقاب الجماعي بيفكر إنه بيكسر إرادتنا وعزيمتنا لن يستطيع.. بالعكس هذا يزيدنا ثباتا». وعابد هو والد الفلسطيني الذي قتل في اشتباك في 14 سبتمبر.

وشهد العام الماضي أسوأ مستويات العنف في الضفة الغربية في أكثر من عقد وتركزت أغلب أعمال العنف حول نابلس ومدينة جنين المجاورة، وقتل خلاله 150 فلسطينيا على الأقل وأكثر من 20 إسرائيليا.

وفي رام الله، حمل محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني «سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات التي قد تنجم عن عمليات القتل والاستباحة اليومية».

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