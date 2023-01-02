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مقتل فلسطينَيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 10:24 صباحا
مقتل فلسطينَيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
محتج فلسطيني عند المدخل الغربي لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 20 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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قُتل فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال عملية اقتحام قرية لهدم منزل الشابين اللذين يدعي الاحتلال قتلهما ضابطا إسرائيليا.

وأفادت وزارة الصحة عن «استشهاد الشابين محمد سامر حوشية 22 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر وفؤاد محمد عابد 25 عاماً بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين»، وفق وكالة «فرانس برس».

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجنود دخلوا بلدة كفر دان في جنين «بهدف هدم منزلَي المهاجمَين اللذين شاركا في عملية إطلاق نار قرب حاجز جلبوع (الجلمة)، التي قُتل خلالها الضابط بار فلاح»، فيما لم يعلّق الجيش فورًا على مقتل الفلسطينيَين.

وقُتل فلاح في سبتمبر 2022، في تبادل لإطلاق النار عند حاجز الجلمة، وهو نقطة عبور بين الأراضي المحتلة في 1948 والضفة الغربية، تبعد بضعة كيلومترات عن جنين، فيما أعلنت «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مسؤوليّتها عن مقتل الضابط.

انتقادات لهدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين
وفي الشهر نفسه، قُتل فتى فلسطيني يُدعى عدي صلاح (17 عاما) «جراء إصابته برصاصة في الرأس»، أطلقتها القوات الاسرائيلية خلال عملية في قرية كفر دان.

وتنتقد منظمات حقوقية سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين، وتدرجها ضمن سياسة العقاب الجماعي، إذ تتسبب بفقدان أفراد غير مقاتلين وبينهم أطفال المأوى.

ويشن جيش الاحتلال الاسرائيلي عمليات عسكرية في مدينة جنين منذ بداية العام الماضي، تستهدف مجموعات المقاومة التي يتهمها بتنفيذ أو الإعداد لعمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، خصوصا بعد قيام فلسطينيين بتنفيذ هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين في الداخل.

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قُتل أكثر من 40 فلسطينياً في منطقة جنين خلال عمليات للقوات الإسرائيلية، من بينهم مسلّحون وأطفال لا يتجاوز عمر أحدهم 12 عاماً والصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وقُتل ما لا يقل عن 150 فلسطينياً و26 إسرائيلياً في العام المنصرم في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه، ما يجعل من 2022 أكثر الأعوام دموية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، بحسب الأمم المتحدة.

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