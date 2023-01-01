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جمعية حقوقية مغربية: محاولة جديدة لمهاجرين مغاربة للتسلل إلى جيب مليلية الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 06:02 مساء
جمعية حقوقية مغربية: محاولة جديدة لمهاجرين مغاربة للتسلل إلى جيب مليلية الإسباني
الحدود التي تفصل المغرب (يمين) عن الجيب الإسباني مليلية (يسار)، بالقرب من الناظور. (أ ف ب)
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أعلنت منظمة غير حكومية، الأحد على تويتر، أن عشرات المهاجرين المغاربة حاولوا ليلة رأس السنة التسلل إلى جيب مليلية الإسباني عبر مدينة الناظور المغربية الحدودية.

وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن «عشرات الشباب المغاربة حاولوا التسلل» إلى مليلية شمال المغرب عبر نقطة الناظور الحدودية ورغم الانتشار الأمني نجح بعضهم في التسلل إلى الجيب. ولم يتسن تأكيد هذه المعلومات من السلطات المغربية، وفق «فرانس برس».

 23 قتيلاً في مواجهات عنيفة بين المهاجرين والشرطة 
في 24 يونيو، حاول حوالي ألفي مهاجر غالبيتهم من السودان، الدخول بالقوة إلى مليلية، المنطقة غير الساحلية في الأراضي المغربية، عبر معبر الناظور الحدودي. 

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وخلّفت هذه المحاولة، التي أدت إلى مواجهات عنيفة بين المهاجرين والشرطة لعدة أيام، 23 قتيلاً وفقاً للسلطات المغربية، و27 قتيلاً وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتعدّ الخسائر البشرية لهذه المأساة، التي أثارت سخطاً شديداً في المغرب وخارجه، الأعنف خلال إحدى المحاولات الكثيرة التي قام بها مهاجرون لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور الذي يشكّل الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.

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