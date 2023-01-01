«داعش» يتبنى هجوما أسفر عن مقتل رجلي شرطة بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم على نقطة تفتيش أمنية بمدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة يوم الجمعة أسفر عن مقتل شرطيين اثنين ومدني.

ويوم الجمعة وقع اعتداء يرجح أنه إرهابي استهدف حاجزا أمنيا في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق العاصمة المصرية)، بحسب مصادر أمنية وطبية.

اعتداء على حاجز أمني في الإسماعيلية

وكانت مصادر أمنية أوضحت أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن. وأضافت المصادر أن عناصر الشرطة ردوا على المهاجمين فقتل أحدهما وأصيب الآخر الذي لاذ بالفرار.

ورجحت المصادر الأمنية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا. وفي مايو الماضي، قتل 11 عسكريا في اعتداء وقع في غرب سيناء.