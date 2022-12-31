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الجيش اللبناني ينقذ 200 مهاجر بعد غرق قاربهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 31 ديسمبر 2022, 06:33 مساء
الجيش اللبناني ينقذ 200 مهاجر بعد غرق قاربهم
قوات تابعة للبحرية اللبنانية. (الإنترنت)
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قال الجيش اللبناني على تويتر إن القوات البحرية نفذت عمليات إنقاذ يوم السبت، بعد غرق قارب يقل نحو 200 شخص يسعون للهجرة.

وذكر التلفزيون الحكومي أيضا على تويتر أن المعلومات الأولية تشير إلى أن القارب كان يقل أشخاصا من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، بحسب «رويترز».

عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني
وقال الجيش إن القارب كان يقل أشخاصا حاولوا عبور المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني، مضيفا أن ثلاث سفن للبحرية ترافقها سفينة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وصلت إلى موقع الغرق قبالة سواحل سلعاتا شمالي بيروت، وشرعت في إنقاذ نحو 200 شخص.

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ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل. وفي سبتمبر أيلول، تم العثور على 34 جثة لمهاجرين قبالة سواحل مدينة طرطوس الساحلية في شمال سوريا يشتبه في أنهم غادروا شمال لبنان متجهين نحو أوروبا.

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