تونس تعلن إنقاذ 180 مهاجرا غير شرعي تعرضت مراكبهم للغرق

القاهرة - بوابة الوسط

أنقذت وحدات تابعة للحرس الوطني التونسي، 180 مجتازا للحدود من بينهم 169 من جنسيات أجنبية مختلفة، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر المتوسط.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذه الوحدات تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 28 و29 ديسمبر، من إحباط 7 عمليات إبحار خلسة، مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفقا لوكالة (تونس أفريقيا) للأنباء.

575 حالة وفاة وفقدان في 2022

ووثق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة، 575 حالة وفاة وفقدان لأثر مهاجرين في البحر منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر الماضي، لكنه لفت إلى أن هذا الرقم لا يأخذ بعين الاعتبار عددا كبيرا من حطام السفن غير المرئية قبالة السواحل التونسية والتي تختفي دون أن تترك أي أثر بشأن من كانوا على متنها.

- منظمة حقوقية تونسية تستنكر قرار الحكومة «القمعي» بترحيل مهاجرين

والأحد الماضي، استنكرت منظمة غير حكومية تونسية متخصصة في قضايا الهجرة الأحد قرار الحكومة الذي وصفته بـ«القمعي» بترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا تونس العام 2011.

وأعلنت حكومة نجلاء بودن خلال مجلس وزاري الجمعة الماضي، «ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت»، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة، بحسب «فرانس برس».