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توقيف صحفي جزائري وإغلاق إذاعته وموقعه الإخباري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 09:04 مساء
توقيف صحفي جزائري وإغلاق إذاعته وموقعه الإخباري
علم الجزائر. (الإنترنت)
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أوقف الأمن الجزائري الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة «راديو أم» وموقع «مغرب ايمارجون» الإخباري اللذين تم إغلاقهما، بحسب ما ذكر موقع الإذاعة مساء السبت.

وكتب موقع إذاعة «راديو إم» «داهمت مساء اليوم، مصالح الأمن بالزي المدني، مقر أنترفاس ميديا الناشرة لـراديو إم و ماغراب ايماغجون، بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحفي إحسان القاضي مكبل اليدين»، بحسب «فرانس برس».

«المقر تعرض للتشميع وحجز العتاد»
ونشرت إذاعة «راديو إم» عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن «المقر تعرض للتشميع وحجز العتاد» المتواجد فيه. وبحسب الإذاعة، تم توقيف إحسان القاضي منتصف ليل الجمعة السبت في منزله في بومرداس شرق العاصمة الجزائرية، ولم يتعرف أي أنباء عنه إلى أن تم اقتياده إلى مقر عمله لحضور تنفيذ أمر بالتفتيش.

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وينتظر مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب ايمارجون» الإخباري قرار محكمة الاستئناف في الحكم الصادر ضده في يونيو بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو).

«حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك»
تتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في مارس 2021 على موقع إذاعة «راديو إم» التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن «حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك» الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو 2021.

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