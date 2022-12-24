7 قتلى في اشتباكات قبلية في دارفور

القاهرة - بوابة الوسط

أودت اشتباكات قبلية في دارفور بحياة سبعة أشخاص على الأقلّ في هذه المنطقة الشاسعة المضطربة الواقعة غرب السودان، وفق ما أفادت وكالة السودان الرسمية للأنباء.

ودارت الاشتباكات بين قبائل عربية من الرعاة وأخرى أفريقية في قرية قريبة من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وفق ما أفاد شهود عيان، وتعذّر تحديد أسباب هذه المواجهات في الحال، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت وكالة السودان للأنباء نقلا عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور «بدأت مجموعة من الرعاة يمتطون الإبل والمواتر (دراجات نارية)، بالهجوم على قرية أموري، وجرى حرق القرية وقتل أربعة من المواطنين وجرح ثلاثة آخرين»، فضلا عن شخصين آخرين قتلا الأربعاء والخميس.

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وبعد ذلك، لقي شخص آخر حتفه في هذه المواجهات التي امتدّت رقعتها إلى قرى مجاورة، نهبت متاجرها وحرقت جزئيا، وفق المصدر عينه.

حالة من عدم الاستقرار

وأكّد مصدر طبي لوكالة «فرانس برس»، نقل 20 جريحا تعرّضوا لإصابات بالرصاص إلى مستشفى نيالا.

وتتكرر الاشتباكات القبلية في إقليم دارفور الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2003 نتيجة النزاع الذي بدأ عقب حمل مجموعات مسلحة تنتمي إلى أقليات أفريقية السلاح ضدّ حكومة الخرطوم التي يساندها العرب، بدعوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

ووفقا للأمم المتحدة، خلّف النزاع 300 ألف قتيل وشرّد 2.5 مليون شخص.

وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب انقلاب عبدالفتاح البرهان قائد الجيش، على الحكومة المدنية التي تولت السلطة إثر الإطاحة بعمر البشير عام 2019.