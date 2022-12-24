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البهجة تعم مدينة بيت لحم خلال احتفالات عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 ديسمبر 2022, 03:43 مساء
البهجة تعم مدينة بيت لحم خلال احتفالات عيد الميلاد
مصلون وسياح يضيئون الشموع داخل كنيسة المهد في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية في 22 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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عمَّت أجواء الفرح والبهجة ساحة المهد في مدينة بيت لحم، حيث نُصبت شجرة الميلاد المزينة وراح الزوار يلتقطون الصور أمامها، معتمرين قبعة بابانويل فيما تجول الأطفال في الساحة حاملين البالونات الملونة وحلوى شعر البنات.

وأقيمت منصات احتفالات عيد الميلاد في الساحة، وبدأت المدينة تعد لاستقباله والتجهيز له قبل خمسة أشهر، بحسب رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا.

وقال حنانيا، لوكالة «فرانس برس»، «عيد الميلاد هو عيد المدينة، خصصنا وقتًا وجهدًا كبيرًا للتحضير له».

وتشهد مدينة بيت لحم مسقط رأس يسوع المسيح حسب التقاليد المسيحية، تدفق آلاف السياح والحجاج الأجانب سنويا بمناسبة العيد، وهي تقع في منطقة تشرف عليها السلطة الفلسطينية جنوب مدينة القدس في الضفة الغربية المحتلة ويسكنها نحو 30 ألف نسمة.

إضاءة شجرة الميلاد
وأضاف حنانيا «أقمنا سوق الميلاد مرتين مرة، في ساحة المهد في نهاية نوفمبر، ومرة في شارع النجمة وهو شارع مهم للمسيحيين، لإيمانهم بأن السيدة العذراء والقديس يوسف مروا منه قبل أن تضعه في نقطة المهد»، قائلا «حرصنا على المشاركات الدولية ووفرنا فقرات غنائية وفقرات للأطفال.. شاركت مغنيات من فرنسا وجنوب إفريقيا ومالطا».

وفي الثالث من ديسمبر الحالي، أضيئت شجرة الميلاد البالغ ارتفاعها 16 مترًا، وسط ساحة المهد، وقد علتها نجمة مضيئة وعُلقت عليها كرات حمراء وأجراس ذهبية.

واستقبل رئيس بلدية بيت لحم والمسؤولون الآخرون ووجهاء المدينة والكشافة، اليوم السبت، بطريرك اللاتين بيير باتيستا بيتسابالا، الذي سيترأس قداس الميلاد بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ويبدأ المنشدون بإنشاد التراتيل الدينية من السادسة حتى العاشرة مساء، قبل قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترين.

نص من الإنجيل
وعلقت البلدية هذه السنة لوحة عبارة عن صفحة من كتاب الإنجيل، باللغة الأصلية الأرامية على حائط مركز السلام.

وعبر الأميركي السبعيني جيمس ويتنبيرغر، الذي جاء مع أولاده الأربعة من ولاية ميشيغن، عن امتنانه للمعاملة «اللطيفة والدافئة» التي لقيها في بيت لحم، أما ابنه بول (40 عاما)، فقال «إنه مكان رائع. نحن هنا منذ ثلاثة أيام والطقس جميل.. نحن محظوظون هنا بعيدًا عن العاصفة» الثلجية التي تضرب شمال أميركا.

وقال جون هافز (22 عاما) الآتي من فانكوفر في كندا «أنا أتجول في المدينة الرائعة.. إنها مكان مقدس.. مكان مهم عزيز خاصة في عيد الميلاد».

«الشعور هنا يختلف»
وأمام مقهى الساحة حيث تُسمع ترانيم الميلاد قالت تانيا قنواتي (26 عاما)، مديرة المكان «نحن نتوقع وصول أعداد كبيرة ليلة الميلاد». وقال وسيم أبو مخ الذي يدرس في جامعة تل ابيب فقال إن «الشعور هنا يختلف... نشعر هنا براحة نفسية».

أما الطالبة الجامعية فاطمة حجازي، التي جاءت من مدينة طمرة في الجليل مع مجموعة من أصدقائها وصديقاتها فقالت «نريد أن نحتفل بالعيد في مدينته.. هذا يتلاءم مع هويتنا كفلسطينيين».

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وسمح الاحتلال الإسرائيلي بخروج 500 فلسطيني مسيحيين من قطاع غزة، لزيارة بيت لحم في عيد الميلاد، بحسب جمعية مسلك (غيشا) غير الحكومية.

وقال مايكل السرياني صاحب محل لبيع المشغولات الخزفية، إن «الوضع الآن أفضل بكثير بعد كورونا.. تحسن الوضع خلال الثلاثة أشهر الماضية، صار السياح ينامون في المدينة».

وعبر رئيس البلدية حنا حنانيا، عن سروره لأن عدد السياح ارتفع إلى 123 ألف سائح منذ بداية العام وهو ما وصفه بأنه «تطور كبير».

واحتفلت المدينة بمرور 150 عاما على تأسيس بلدية بيت لحم، في الرابع من الشهر الجاري.

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