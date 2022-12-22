«فرانس برس»: مقتل جنديين عراقيين في هجوم منسوب لـ«داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتيهما في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان، الخميس، وكالة «فرانس برس»، محملين المسؤولية في ذلك لتنظيم «داعش».

ووقع الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة بعد، ليل الأربعاء في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك. وقال مصدر أمني في المحافظة لـ«فرانس برس»، فضل عدم الكشف عن هويته، إن عناصر من تنظيم «داعش» فجروا عبوتين ناسفتين استهدفتا عربتي همر عسكريتين، قبل أن يطلقوا النار من أسلحة رشاشة، وأضاف أن عسكريين قتلا جراء هذا الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح. وأكد مصدر أمني آخر الهجوم والحصيلة.

ووقع الهجوم في منطقة بين كركوك التي تديرها الحكومة الاتحادية، وأربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، ومن ضمن مناطق يتنازع عليها الطرفين. ويشن التنظيم بين وقت إلى آخر هجمات في تلك المناطق، فيما تحاول سلطات المنطقتين تعزيز التعاون بين قواتهما من أجل تفادي أي فراغ أمني قد يستغله الجهاديون.

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نشاط ملحوظ لـ«داعش» في ريف العراق

ويأتي هذا الهجوم بعد كمين تبناه تنظيم «داعش» وأسفر عن مقتل تسعة أفراد من الشرطة الاتحادية العراقية في كركوك، الأحد.

وسيطر التنظيم في العام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسورية المجاورة لكنه هُزم في البلدين في عامي 2017 و2019 على التوالي. وفي حين أعلن العراق «الانتصار» على التنظيم في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد. وتشن القوات الأمنية العراقية عمليات بشكل متواصل ضدّ هذه الخلايا، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات المتطرفين بضربات جوية أو عمليات دهم برية.

ولا تزال الحدود بين سورية والعراق «تشكل منطقة ضعف رئيسية» يستغلها التنظيم، الذي له «ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل منتشرين في جميع أنحاء البلدين، يتركز معظمهم في المناطق الريفية، ويُقدّر أن معظمهم مواطنون سوريون وعراقيون»، حسب تقرير لمجلس الأمن الدولي نشر في يوليو 2022.

وخلال اجتماع للقيادات الأمنية في البلاد، الأربعاء، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب». وقال السوداني في كلمة ليل الإثنين إن هناك «أخطاء تحصل من قبل الأجهزة الأمنية. هناك خلل واضح أدى إلى هذا الحادث، يجب أن تكون هناك محاسبة».