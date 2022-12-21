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رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب أوروبي اتهمه بالفساد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 07:05 مساء
رئيس وزراء المغرب يرفع دعوى تشهير ضد نائب أوروبي اتهمه بالفساد
رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش. (الإنترنت)
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رفع رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق جوزيه بوفيه الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي، حسب وثائق اطلعت عليها «فرانس برس».

وقال بوفيه لإذاعة «فرانس انتر»، الجمعة إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية «في السنوات 2009-2014»، عارض اتفاقية التجارة الحرة «الضارة» التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

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وقال إن «وزير الزراعة (حينذاك عزيز أخنوش) لم يتحمل معارضتي لهذا المشروع عرض عليّ إحضار هدية لي في مونبيلييه، في مقهى يكون هادئا». ورد على سؤال الصحفي هل كان الأمر يتعلق بأموال رد بوفيه «ماذا تريده أن يكون غير ذلك؟». وتابع بوفيه أنه حدد موعدًا له في مكتب محاميته و«توقفت (القضية) عند هذا الحد».

«اتهامات كاذبة غير مقبولة»
وقال «عندما تكون هناك مصالح اقتصادية ضخمة على المحك، تمارس هذه الدول ضغوطًا وقد استغل ذلك بعض النواب الذين أصفهم بالمحتالين». ويقول أخنوش في الدعوى التي رفعها الثلاثاء  إن هذه «اتهامات كاذبة غير مقبولة» و«تعكس حقدا دفينا».

ورأى محامية أوليفييه باراتيللي أن «خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من السمتجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة».

وجاءت اتهامات بوفيه في أوج ما وصف بأنه فضيحة فساد يشتبه في ضلوع قطر فيها، في البرلمان الأوروبي وتطال خصوصا نائبة رئيس المؤسسة الأوروبية إيفا كايلي.

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