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وزير الدفاع الكويتي يقبل طلب رئيس اركان الجيش بالتقاعد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 06:09 مساء
وزير الدفاع الكويتي يقبل طلب رئيس اركان الجيش بالتقاعد
دبابات خلال عرض عسكري للجيش الكويتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش الكويتي اليوم الثلاثاء أن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح قبل طلب التقاعد المقدم من رئيس الأركان العامة للجيش، اعتبارا من 25 ديسمبر.

وقال الجيش الكويتي على تويتر إن وزير الدفاع «أصدر قرارا بقبول طلب التقاعد الذي تقدم به سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وذلك بناء على رغبته مع منحه رتبة فريق أول»، وفق «رويترز».

وأعلنت الكويت أمس الإثنين تعيين وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد قائما بأعمال وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح خلال إجازته. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد ركن فهد المطيري‭‭ ‬‬‬لـ«رويترز» إن رئيس الأركان تقاعد «بناء على رغبته طبقا للبيان المرسل» لوسائل الإعلام.

تأتي هذه الخطوات في ظل الحديث عن أزمة حكومية، إذ قالت صحيفة الأنباء الكويتية الأحد إن وزير الدفاع قدم استقالته. 

لجنة تحقيق في عقدين لشراء طائرات للجيش الكويتي
وشكل برلمان الكويت الأربعاء الماضي لجنة للتحقيق في عقدين لشراء طائرات للجيش وُقعا في 2016 بسبب مخالفات مزعومة، الأول يتعلق بشراء 30 طائرة كاراكال من إيرباص الفرنسية والثاني ذو صلة بشراء 28 طائرة يوروفايتر الأوروبية.

كما شكل البرلمان أيضا لجنة أخرى للتحقيق فيما أثير من شكاوى بشأن استبعاد بعض المستوفين للشروط من الدخول في القرعة النهائية لدفعة الطلبة الضباط في الجيش.

ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ يفوق كثيرا الممنوح لمؤسسات مماثلة في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ويملك حق استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين والاعتراض عليها. وقال المطيري في البيان الذي نُشر على تويتر إن الشيخ طلال الصباح أشاد بما قدمه رئيس الأركان «من جهود ملموسة وإنجازات كبيرة ساهمت في تطوير الجيش الكويتي خلال فترة خدمته وتوليه رئاسة الأركان العامة للجيش».

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