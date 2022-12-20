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قصف إسرائيلي على محيط دمشق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 ديسمبر 2022, 08:06 صباحا
قصف إسرائيلي على محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية خلال اعتراضها صاروخًا إسرائيليًّا في سماء دمشق، 24 فبراير 2020، (ا ف ب)
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أصيب عسكريان سوريان بجروح في قصف إسرائيلي استهدف ليل «الإثنين - الثلاثاء» مواقع في محيط دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري لم تسمه إن «العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ... مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها»، مشيرا إلى أن «العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية».

وأكد مراسلو الوكالة الفرنسية في دمشق دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية، حيث طال القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مستودع أسلحة تابع لحزب الله اللبناني يقع بين مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة، كما أشار المرصد إلى وفاة شخصين دون تحديد جنسيتهما.

وتنفذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفا على مواقع عدة في سوريا، طال آخرها في 19نوفمبر مواقع في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، وتسبب بمقتل أربعة عسكريين سوريين وفق الإعلام الرسمي.

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