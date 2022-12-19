نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات البرلمانية التونسية 11.22%

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الإثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية ارتفعت بشكل طفيف لتسجل 11.22%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن عدد الناخبين الذين صوّتوا بلغ مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين، بحسب «فرانس برس».

والسبت، أعلنت الهيئة أن النسبة الأولية للمشاركة بلغت 8.8%. وهذه أدنى نسبة مشاركة في الانتخابات في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي. وتجرى في مارس المقبل دورة ثانية.

التكتل المعارض يطالب الرئيس التونسي بالتنحي

وطالب التكتل السياسي المعارض «جبهة الخلاص الوطني» الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية والذي كان أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمانات منذ العام 2011، الرئيس التونسي بالتنحي فورا بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الأولية السبت.

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وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبًا بسلطات محدودة للغاية، محل المجلس الذي جمّد سعيّد أعماله في 25 يوليو 2021 قبل أن يحلّه بحجة التعطيل الذي عاشته المؤسسات الديمقراطية الناتجة من الثورة التي أسقطت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.

الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية

بعد قراراته التي شجبتها المعارضة لأشهر باعتبارها «انقلابًا»، اقترح سعيّد دستورًا جديدا أقرّ إثر استفتاء في 25 يوليو 2022 وحد بشكل كبير من صلاحيات البرلمان. ومن العوامل الأخرى التي تفسر الإحجام الواسع عن التصويت أن المرشحين وعددهم 1055 غالبيتهم غير معروفين، وتمثل نسبة النساء منهم أقل من 12 بالمئة.

كما غيّر نظام الاقتراع للانتخابات التشريعية، فجعل الترشح على أساس فردي عوض قوائم حزبية، ما أدى إلى تقدم 1055 مرشحا أغلبهم غير معروفين للرأي العام، الأمر الذي ساهم وفق خبراء في تقليل نسبة المشاركة.

كذلك، قاطعت انتخابات السبت معظم الأحزاب التونسية، ومن بينها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي المناهضة للإسلاميين والتي دعت أيضا سعيّد للتنحي.